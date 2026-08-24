Estadísticas impresionantes de Husanov: ¡está entre los mejores del Manchester City!

En la primera jornada de la nueva temporada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityrecibió al Bournemouth y logró una remontada épica ganando 2-1. Nuestro compatriota, que fue titular en el centro de la defensa en este intenso encuentro, Abdukodir Khusanov jugó los 90 minutos completos sin ser sustituido.

El prestigioso portal especializado en estadísticas deportivas Flashscore otorgó una nota muy alta de 8,2 al defensa uzbeko de 22 años.

97% de precisión y control total: los números de Khusanov

El legionario uzbeko estuvo casi impecable en defensa y en la salida de balón:

Precisión de pase: De los 90 pases realizados, 87 llegaron a sus compañeros ( 97% una cifra fenomenal);

Contacto con el balón: Tocó el balón 97 veces durante el partido y no cometió errores de posicionamiento;

Rol en el equipo: Solo el autor del gol del empate, Marc Guéhi (8,5) obtuvo una nota superior a la de Khusanov. Abdukodir logró la segunda mejor puntuación de todo el equipo.

Según Flashscore: Notas de los jugadores delManchester City:

Marc Guéhi — 8,5 (Jugador del partido)

Abdukodir Khusanov — 8,2

Rayan Cherki — 8,0

Rúben Dias — 7,8

Joško Gvardiol — 7,5

Phil Foden — 7,5

Gianluigi Donnarumma — 7,4

Erling Haaland — 7,3

Elliot Anderson — 7,2

Nico O'Reilly — 6,8

Matheus Nunes — 6,8

Antoine Semenyo — 6,5

Mateo Kovačić — 6,5

Rico Lewis — 6,0

Esta actuación sólida demuestra que Abdukodir Khusanov se está convirtiendo en una pieza clave en la táctica de Enzo Maresca.