El artista estadounidense David Garibaldi entró en el Libro Guinness de los Récords al dibujar un retrato de la Estatua de la Libertad en solo 43,5 segundos. Este resultado extraordinario demostró la rapidez y la destreza del artista, según informó la revista «Pravilamag».

Se informó que David Garibaldi eligió un espacio abierto en la costa de Nueva York para establecer el récord. Desde allí, la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos más famosos de EE. UU., era claramente visible. El artista logró plasmar la imagen del famoso monumento en papel en un tiempo récord.

El video que muestra su proceso de trabajo se volvió viral en las redes sociales, despertando el interés de los usuarios. Los espectadores expresaron su asombro ante la capacidad del artista para crear una imagen compleja en tan poco tiempo.

David Garibaldi destacó que, a través de este récord, no solo quería demostrar su habilidad, sino también animar a otros a emprender nuevos desafíos.