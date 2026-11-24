En el estado indio de Kerala, una adolescente de 17 años contrajo una grave enfermedad renal tras utilizar una crema contra el acné y la pigmentación. Los análisis de laboratorio mostraron que el contenido de mercurio en el producto superaba en varios miles de veces el límite permitido. La policía ha iniciado una investigación contra la empresa fabricante. Así lo informó la BBC.

La joven compró la crema hace aproximadamente un año a través de un anuncio en redes sociales y utilizó tres envases durante ese tiempo. La empresa recomendaba su aplicación regular cada noche para eliminar el acné y las manchas.

Sin embargo, tras uno o dos meses de uso, la adolescente comenzó a sufrir fatiga, dolores de cabeza, mareos e insomnio. Posteriormente, su rostro y sus piernas empezaron a hincharse. Sus padres la llevaron al hospital en estado grave.

Según el hospital Aster MIMS Mother, los análisis detectaron 12 500 ppm de mercurio en la crema, a pesar de que el límite permitido en productos cosméticos debe ser inferior a 1 ppm.

El nefrólogo Satish señaló que la joven desarrolló nefropatía membranosa, una enfermedad en la que se dañan los filtros renales y se pierde una gran cantidad de proteínas a través de la orina. Los expertos afirman que el mercurio pudo haber sido absorbido a través de la piel, llegando al torrente sanguíneo y dañando los riñones.

Los médicos trataron a la joven con medicamentos para reducir el efecto de las sustancias tóxicas. Un mes después, fue dada de alta y continúa su tratamiento en casa. No obstante, ella confesó a la BBC que aún tiene problemas de salud y dificultades para estudiar.

«Aún no se ha recuperado por completo y necesitará tiempo para sanar», declaró el Dr. Satish.

Aunque la demanda de cremas blanqueadoras es alta en la India, los expertos advierten que algunos productos pueden contener metales tóxicos como mercurio y plomo. La venta de estos artículos a través de redes sociales dificulta su control.

Actualmente, la policía de Kerala investiga el caso. La Comisión de Protección de los Derechos del Niño del estado también ha abierto un expediente contra la empresa fabricante.