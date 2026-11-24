En la India, una joven de 15 años, sorda y muda, fue víctima de un grave delito y posteriormente sufrió la crueldad de su propia familia. Según la policía local, su madre y su hermano son responsables de su muerte.

Se informó que el incidente ocurrió en septiembre. Un hombre desconocido aprovechó la discapacidad de la joven para llevarla a un lugar apartado y cometer una agresión sexual.

Tras el suceso, la familia llamó la atención de los vecinos. Circularon diversos rumores en la comunidad. Se dice que la madre de la joven percibió la actitud de los demás como una deshonra para la familia.

Según la investigación, la mujer se puso de acuerdo con su hijo para llevar a la joven a un almacén. La madre y el hijo la atacaron y acabaron con su vida.

Tras el incidente, la policía detuvo a la madre de la joven. Su hermano huyó del lugar y actualmente está siendo buscado.

Esta tragedia ha demostrado una vez más las graves consecuencias que pueden tener la victimización de las sobrevivientes de agresiones sexuales y los prejuicios sociales.