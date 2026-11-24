Se ha confirmado el oponente del ex campeón mundial de peso pesado Deontay Wilder para la pelea del 11 de diciembre en Cardiff. El boxeador estadounidense subirá al ring contra el congoleño Martin Bakole en lugar del australiano Jai Opetaia. Netflix lo ha anunciado oficialmente. Este combate será el segundo evento principal de la velada, que genera gran expectación en el mundo del boxeo, entre Tyson Fury y Anthony Joshua. Los combates Reino Unidose llevarán a cabo en el Principality Stadium de Cardiff y serán transmitidos en vivo a través de Netflix. ¿Por qué cambió el rival de Wilder? Inicialmente, estaba previsto que Wilder se enfrentara al australiano Jai Opetaia. Sin embargo, este último anunció que no podría participar debido a la agravación de una lesión en la mano sufrida durante el entrenamiento. Los organizadores debían encontrar un oponente digno para el boxeador estadounidense en poco tiempo. Como resultado, se eligió a Martin Bakole, quien originalmente estaba programado para pelear contra el nigeriano Solomon Adebayo en la misma velada.

De esta manera, el plan cambió por completo para el boxeador congoleño: ahora se enfrentará a un rival con mucha más experiencia y un golpeo más potente. Wilder y Bakole: ¿quién tiene más posibilidades? A sus 41 años, Deontay Wilder cuenta con 45 victorias, 4 derrotas y 1 empate en su carrera profesional. 43 de sus victorias han sido por nocaut. El boxeador estadounidense ostentó el cinturón del WBC entre 2015 y 2020 y es conocido como uno de los pegadores más peligrosos de los pesos pesados. En uno de sus últimos combates, Wilder derrotó al británico Derek Chisora por decisión dividida de los jueces. Ahora busca una victoria sobre Bakole para dar un paso importante en su camino de regreso a la élite de los pesos pesados. Martin Bakole, de 33 años, registra 21 victorias, 2 derrotas y 1 empate en el ring profesional. Tiene 16 nocauts en su haber. El boxeador congoleño ganó gran atención en 2024 tras noquear al estadounidense Jared Anderson. Sin embargo, los últimos resultados de Bakole no han sido tan favorables. Fue derrotado por nocaut en el segundo asalto por Joseph Parker en febrero de 2025, y empató contra Efe Ajagba en mayo del mismo año. No ha vuelto a subir al ring desde entonces.