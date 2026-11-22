El delantero de la selección nacional de Uzbekistán Igor Sergeyev del club iraní Persepolis anotó un triplete en un partido amistoso.

En dicho encuentro, Persepolis Kia goleó al equipo de 7-0 . Además de los tres goles de Sergeyev, Mohammadreza Mirshafiyan, Amirhossein Mahmoudi, Mohammadhossein Sadeghi y Yasin Salmani también marcaron, contribuyendo al abultado resultado final.

Entrenamientos e información del club

Los jugadores titulares en la victoria por 3-0 3-0 contra Paykan en la jornada 13 de la liga iraní realizaron ejercicios de recuperación antes de este amistoso.

Indicador / Información Detalles Partido y resultado Persepolis — Kia 7-0 (partido amistoso) Autor del triplete Igor Sergeyev (delantero de la selección nacional de Uzbekistán) Otros goleadores Mohammadreza Mirshafiyan, Amirhossein Mahmoudi, Mohammadhossein Sadeghi, Yasin Salmani Último partido de liga Jornada 13 de la liga iraní: victoria 3-0 ante Paykan Dueño del club Kia Mehdi Mahdavikia (exjugador de la selección de Irán y del Hamburgo)

Cabe destacar que el club Kia pertenece a Hamburgo , exjugador de la selección nacional de Irán y del club alemán Mehdi Mahdavikia .

¿Crees que este triplete en el amistoso ayudará a Igor Sergeyev a alcanzar un mejor estado de forma para los próximos partidos de liga y copa de Irán? ¡Deja tu opinión en los comentarios!