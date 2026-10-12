Laporta reconoce a Lamine Yamal como un firme candidato al Balón de Oro

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Laporta reconoce a Lamine Yamal como un firme candidato al Balón de Oro

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, habló sobre las posibilidades del joven prodigio del club en la lucha por el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial, el Balón de Oro.Según informó el medio Barca Universal, el dirigente del club enfatizó firmemente que el joven talento merece plenamente este premio debido a sus enormes logros la temporada pasada.

Aunque los resultados se mantienen en secreto antes de la ceremonia del 26 de octubre, Laporta expresó su esperanza de que la decisión final se base en principios de justicia.

« Sería una decisión justa que Yamal ganara este trofeo »

El máximo mandatario del FC Barcelona justificó la candidatura del extremo español con los siguientes argumentos:

  • Grandes victorias y temporada récord: « Si Yamal gana este premio, sería totalmente justo. Porque ha tenido una temporada fenomenal: ganó La Liga y alcanzó la cima absoluta al ganar la Eurocopa. En resumen, Lamine merece plenamente el Balón de Oro », declaró Laporta;

  • Confianza en sí mismo: El presidente apoyó las ambiciones personales del jugador: « Él mismo siente que merece este trofeo y habla de ello abiertamente. Solo puedo valorar positivamente su mentalidad audaz ».

Londres espera: todo se aclarará el 26 de octubre

En vísperas de la noche más importante del fútbol, la intriga está en su punto máximo:

  • Votos bajo secreto: « Pronto veremos cómo termina todo. Por ahora, los resultados se mantienen estrictamente confidenciales. Esperamos la gala de entrega con gran interés y expectación », añadió el dirigente catalán;

  • Lugar y fecha de la ceremonia: La ceremonia de entrega del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre en Londres;

  • Ganador actual: Recordemos que la temporada pasada, este prestigioso premio fue ganado por el delantero del PSG, Ousmane Dembélé.

Si el 26 de octubre Lamine Yamal recibe este galardón, escribirá su nombre con letras de oro en la historia del fútbol como una de las estrellas más jóvenes en ganar el Balón de Oro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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