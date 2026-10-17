Rivaldo revela quién debería ganar el Balón de Oro

La legendaria estrella de la selección de Brasil y del FC Barcelona, ex ganador del Balón de Oro, Rivaldo compartió sus predicciones antes de la entrega del premio individual más prestigioso del fútbol mundial.

En una entrevista con «RB Sport», el experimentado experto señaló al joven prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, como el candidato más fuerte, además de reconocer a otras estrellas del continente.

«Las posibilidades de Yamal son muy altas»: ¿Qué dijo Rivaldo?

La leyenda brasileña destacó los méritos de varios jugadores entre los principales aspirantes:

La superioridad de Lamine Yamal: «Las posibilidades de Lamine Yamal son muy altas; ganó la Eurocopa con la selección española y está mostrando un juego fantástico con el FC Barcelona;

Estrellas europeas: Además, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Harry Kane, goleadores de alto nivel, también merecen el premio;

El fenómeno Messi: Aunque juega en EE. UU., también destacaría a Lionel Messi, quien sigue demostrando un fútbol único de clase mundial en el campo», dijo Rivaldo.

Fecha de la ceremonia y ganador del año pasado

Quedan pocos días para el evento más intrigante del año:

Día de la entrega: La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el lunes 26 de octubre ;

Ganador actual: Recordemos que la temporada pasada, este prestigioso premio individual fue otorgado al delantero de la selección de Francia y del PSG, Ousmane Dembélé.

Los resultados de la votación de este año podrían recordar el ascenso de la joven generación con Lamine Yamal o la victoria de goleadores experimentados.