Esta decisión es notable, ya que se produce en un momento en el que el descontento entre los aficionados y la comunidad futbolística por los últimos resultados del equipo ha ido en aumento.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, mantendrá su puesto a pesar de la racha de derrotas. Según el periodista Fabrizio Romano, la directiva del club sigue confiando en el técnico de 44 años y, por ahora, no ha puesto sobre la mesa la cuestión de su reemplazo.

Los recientes resultados decepcionantes del Chelsea han generado dudas sobre el futuro de Xabi Alonso. Sin embargo, la directiva del club londinense no tiene intención de destituir al técnico español. Al contrario, le brindan total confianza y están decididos a resolver los problemas del equipo juntos.

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El Chelsea no quiere despedir a Alonso

Según la información difundida por Fabrizio Romano, la directiva del Chelsea confía plenamente en Xabi Alonso. La destitución del técnico español no está siendo discutida en el club y su puesto no corre peligro.

Los londinenses consideran a Alonso como el técnico más adecuado para dirigir al equipo. Para salir de esta situación compleja, la directiva planea apoyarse no solo en el entrenador principal, sino también en su cuerpo técnico y otros representantes del club.

Esto significa que el Chelsea intenta superar las dificultades actuales no cambiando de entrenador, sino continuando con el proyecto existente.

La derrota 1-4 ante el Leeds agravó la situación

Las últimas semanas no están siendo fáciles para los «Blues». En la Premier League, durante la jornada 11, el Chelsea perdió 1-4 como visitante ante el Leeds.

Este resultado volvió a dejar en evidencia los problemas del equipo. Los londinenses han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros.

En la tabla de posiciones de la Premier League, la situación del Chelsea tampoco es satisfactoria por ahora. El equipo ocupa el octavo lugar con 16 puntos.

Es hora de que Alonso justifique la confianza con resultados

El respaldo de la directiva del club es una oportunidad importante para Xabi Alonso. Ahora, la tarea principal del técnico español es solucionar los problemas del equipo, recuperar la confianza de los jugadores y mejorar los resultados.

Aunque la directiva del Chelsea no desea tomar decisiones precipitadas por el momento, en el fútbol, la solidez de la confianza depositada en un entrenador depende en gran medida de los resultados en el campo.

Por lo tanto, los próximos partidos serán cruciales para Alonso, no solo para ascender en la tabla, sino también para justificar en la práctica la confianza de la directiva del club.