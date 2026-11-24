Se ha informado que los enfermeros contratados recibirán inicialmente un salario mensual de 1900 euros (aproximadamente 25 millones de soums). Una vez que su cualificación profesional sea reconocida oficialmente en Alemania, el salario mensual aumentará hasta los 2500 euros (aproximadamente 32,9 millones de soums).

Se está creando una oportunidad para trabajar en el sector médico en Alemania para los ciudadanos de Uzbekistán. La Agencia de Migración, a través del programa Globogate, está reclutando personal de enfermería para clínicas alemanas. Como parte del programa, se ofrece a los candidatos no solo un puesto de trabajo, sino también la posibilidad de aprender alemán de forma gratuita y cubrir algunos de los gastos relacionados con el traslado al extranjero. Así lo informó el servicio de prensa de la agencia.

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¿Qué requisitos se han establecido para los candidatos?

Los aspirantes que deseen trabajar en Alemania deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener entre 20 y 36 años de edad;

Poseer un diploma de colegio médico de tres años;

Contar con al menos dos años de experiencia laboral;

No tener antecedentes penales y gozar de buena salud.

Otro aspecto importante del programa es que se organizan cursos de alemán gratuitos de 10 meses para los participantes. Durante el estudio, se les asigna una beca y alojamiento. Además, se cubren los gastos de obtención del certificado que acredita el nivel B2 de alemán.

También está previsto que los gastos de visado, billete de avión y traducción de documentos necesarios para viajar a Alemania sean cubiertos por el programa.

Las solicitudes para los puestos se aceptan a través de la plataforma xorijdaish.uz. Se puede obtener información adicional y aclaraciones sobre el programa llamando al número corto 1282.

Se han anunciado otras vacantes para enfermeros en Alemania

Cabe recordar que el 18 de noviembre se informó que la empresa alemana Bildung & Beruf GmbH también ofreció 24 vacantes para enfermeros uzbekos.

Se indicó que en estas vacantes, el salario mensual después de impuestos oscila entre 1850 y 2050 euros.

De esta manera, están surgiendo varias oportunidades de empleo para los profesionales de la salud uzbekos que desean trabajar en Alemania. Especialmente, la cobertura de los gastos de aprendizaje del idioma alemán, alojamiento y documentación se considera una de las ventajas clave para los candidatos.