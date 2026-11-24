En la isla estonia de Saaremaa, defensores de la naturaleza han grabado a un corzo inusual que recuerda a un unicornio de cuento de hadas. Una cámara oculta, instalada para observar la fauna, captó a un pequeño corzo con una protuberancia única en forma de cuerno en el centro de su frente. Esta escena inusual ha despertado un gran interés, según informó el periódico Bild. Curiosamente, los empleados de la organización de conservación de la naturaleza Lutreola Foundation no habían instalado la cámara para este corzo, sino para vigilar al visón europeo, una especie en peligro de extinción. Sin embargo, las imágenes revelaron inesperadamente a otro animal: un corzo con cuernos inusuales. Al principio, sació su sed. Luego, observando los alrededores con curiosidad, se acercó al objetivo de la cámara. Fue en ese momento cuando la protuberancia única situada en el centro de su frente se hizo claramente visible. Esta escena daba la impresión de que un unicornio de cuento de hadas paseaba por el bosque. Los defensores de la naturaleza reaccionaron con humor ante este hallazgo inusual, dejando el siguiente comentario en su página de Facebook:

« ¡Se ha encontrado un unicornio en Saaremaa! ¡Los sueños de las niñas pequeñas finalmente se han hecho realidad! » ¿Cómo apareció el cuerno único en la frente del corzo? Los expertossubrayan que se trata en realidad de un corzo europeo macho (Capreolus capreolus). El experto de la Unión para la Conservación de la Naturaleza en Alemania (NABU), Julian Heiermann, explicó las causas naturales de este fenómeno en una declaración al periódico Bild. Normalmente, estos corzos machos desarrollan dos astas. Sin embargo, en casos raros, pueden ocurrir cambios en el crecimiento y la formación de las astas. « Si la base de crecimiento del asta está dañada o mal formada, puede desarrollarse solo una », explicó el experto. Curiosamente, tener un solo cuerno en la frente no supone un obstáculo importante para la vida cotidiana del corzo. Al igual que sus congéneres en el bosque, busca alimento constantemente. Se alimenta principalmente de hojas de árboles, brotes, ramas jóvenes, hierbas y cereales. Sin embargo, al competir con otros machos, su cuerno inusual puede ser una desventaja. Según el experto, es muy probable que no tenga ventaja en los enfrentamientos por el territorio o la elección de pareja frente a machos con dos astas.