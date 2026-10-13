El Tractor, donde milita Odil Hamrobekov, consigue su primer punto

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El Tractor, donde milita Odil Hamrobekov, consigue su primer punto

El torneo de clubes más prestigioso del continente asiático — Liga de Campeones Élite de la AFC celebró los partidos de la segunda jornada en la zona Oeste. En los encuentros disputados el 12 de octubre, el club iraní Odil Hamrobekov donde juega el centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, «Tractor» disputó un partido importante, mientras que el vigente campeón del torneo, de Arabia Saudita, «Al Ahli» celebró una nueva victoria.

Nuestro compatriota Odil Hamrobekov fue titular y disputó el encuentro completo.

El «Tractor» obtiene su primer punto en el duelo contra el club catarí

El club iraní no pudo abrir el marcador en un reñido encuentro contra el equipo catarí «Al Shamal»:

  • 90 minutos en el campo: El representante de la selección de Uzbekistán, Odil Hamrobekov, jugó todo el partido en el mediocampo central, mostrando gran actividad para mantener el equilibrio defensivo y ofensivo de su equipo;

  • Empate sin goles y primer punto: El encuentro terminó con un empate 0-0. Tras este resultado, el club de Tabriz ocupa la 11ª posición de la tabla con 1 punto, mientras que «Al Shamal» suma 2 puntos y se sitúa en el 9º lugar.

El vigente campeón «Al Ahli» consolida su liderato

El ganador del trofeo, el club saudí «Al Ahli», logró una victoria contundente a domicilio contra el equipo emiratí «Al Wasl»:

  • Resultado de 1-3 fuera de casa: Los goles marcados por Ibañez (minuto 20), Trincão (minuto 58) y Al-Buraikan (minuto 90+1) dieron tres puntos vitales al campeón;

  • La única respuesta de los locales: Por parte del «Al Wasl», Malheiro anotó en el tiempo añadido de la primera parte (45+3), logrando recortar distancias;

  • Situación en la tabla: Tras la victoria, «Al Ahli» suma 4 puntos y se coloca como líder de la zona Oeste, mientras que «Al Wasl», sin puntos, ocupa la 14ª posición.

La lucha intensa y competitiva en la Liga Élite de la AFC se vuelve cada vez más apasionante jornada tras jornada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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