Una creadora virtual creada por IA recibe una identificación en China

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Una creadora virtual creada por IA recibe una identificación en China

En China, una cantante virtual llamada Yuri, creada mediante IA, ha recibido un documento de identificación digital especial. ABC News informó sobre esto el 7 de octubre de 2026.

El 11 de junio, en el distrito de Yizhuang de Pekín, se entregó a Yuri la primera «tarjeta de artista digital» del país. El documento incluye el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y detalles sobre la apariencia del personaje virtual. Esta iniciativa busca regular legalmente las actividades de los creadores generados por IA.

Yuri no es un ser humano real, sino una cantante virtual creada con tecnologías de IA. Un equipo de especialistas se encarga del desarrollo de su imagen, la gestión de su tecnología y sus operaciones. La creadora virtual cuenta con más de 100 000 seguidores en las redes sociales chinas.

Bajo la nueva normativa, el equipo que gestiona a Yuri pudo abrir una billetera corporativa en yuan digital a su nombre y realizar colaboraciones comerciales. En septiembre de 2026, las autoridades chinas anunciaron que Yuri y otra creadora virtual, KOKO, fueron los primeros personajes digitales en poseer una billetera corporativa de yuan digital.

La industria de los humanos virtuales está creciendo rápidamente en China. Se utilizan en publicidad, moda, juegos, transmisiones en vivo y otros sectores. Al mismo tiempo, estas tecnologías plantean cuestiones sobre derechos de autor, protección de datos personales y la responsabilidad legal de las actividades de los personajes virtuales.

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