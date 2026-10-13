Un powerbank se incendia a bordo de un avión en la India (vídeo)

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Un powerbank se incendia a bordo de un avión en la India (vídeo)

En la India, un powerbank se incendió a bordo de un avión de la aerolínea IndiGo que volaba de Delhi a Chennai. Debido al incidente, el avión cambió su ruta y aterrizó en el aeropuerto de Hyderabad.

Según el informe de The Indian Express del 11 de octubre de 2026, el suceso ocurrió en el vuelo 6E 6115. Tras detectarse humo en el compartimento superior de equipaje, la tripulación actuó rápidamente para extinguir el fuego.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los pilotos desviaron el avión al Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi de Hyderabad. El aterrizaje fue seguro y no se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación.

En los vídeos difundidos en redes sociales se observa a la tripulación y a algunos pasajeros intentando sofocar el incendio en el compartimento de equipaje.

Tras el incidente, se asignó otro avión para trasladar a los pasajeros a Chennai. La aerolínea IndiGo ha anunciado que se ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido.

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