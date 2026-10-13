El campeonato europeo de salto de conejos se celebró en Suecia

Del 9 al 11 de octubre de 2026, se llevó a cabo en Suecia el campeonato europeo de salto de conejos. Según la Federación Sueca de Salto de Conejos, la competición se organizó en la ciudad de Båstad.

En el campeonato, los conejos compitieron en pruebas de salto de obstáculos en pistas rectas y curvas, así como en salto de altura y longitud. Para clasificar en salto de altura, el conejo debía superar al menos 75 centímetros, y en salto de longitud, al menos 2 metros.

El salto de conejos es un deporte muy extendido en Escandinavia. Según la Federación Sueca de Salto de Conejos, surgió en el país a finales de la década de 1970. Las reglas de las primeras competiciones se inspiraron en el salto ecuestre, adaptándose posteriormente a los conejos.

Hoy en día, este deporte es popular en países como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. También se organizan competiciones de salto de conejos en Alemania, Suiza y la República Checa.