El portero del Manchester Cityy de la selección nacional de Italia, Gianluigi Donnarumma, se vio profundamente afectado por el comportamiento inaceptable de los aficionados visitantes durante el partido de la Champions League contra el Nápoles.

Insultos desde las gradas y estado psicológico tras el partido

Durante el encuentro en el Etihad Stadium, algunos aficionados napolitanos lanzaron gritos fuertes e insultantes contra el guardameta italiano. Esta situación tuvo un impacto serio en el estado anímico del portero:

Presión durante el partido: Desde el sector visitante se escucharon palabras agresivas e injuriosas dirigidas a Donnarumma a lo largo del encuentro.

Negativa a hablar con los periodistas: Tras el pitido final, era evidente que el portero estaba muy afectado y abatido al abandonar el estadio. No ocultó su descontento ante los medios y manifestó que no deseaba hacer declaraciones.

Detalles del incidente

Indicadores Detalles y hechos Jugador Gianluigi Donnarumma (Portero del Manchester City) Competición y lugar Champions League — Etihad Stadium (Mánchester) Parte contraria Aficionados visitantes del club Nápoles Causa del conflicto Gritos fuertes e insultantes desde las gradas durante el partido Reacción del portero Abandonó el estadio abatido tras el partido y se negó a dar entrevistas

Se destaca que esta actitud hostil por parte de sus compatriotas ha herido personalmente a Donnarumma.

¿Cree que la UEFA debería imponer sanciones disciplinarias al Nápoles debido a los aficionados que insultaron a Gianluigi Donnarumma en el Etihad?

¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta los detalles de este incidente con los aficionados al fútbol!