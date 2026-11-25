El actual campeón mundial de ajedrez, el gran maestro indio Gukesh Dommaraju, compartió sus impresiones sobre la primera partida disputada contra el talentoso ajedrecista uzbeko Javokhir Sindarov.

« La posición pareció equilibrada en todo momento »

Gukesh destacó que el encuentro se desarrolló a un nivel muy alto y con un espíritu competitivo. Aunque tuvieron que resolver pequeños problemas tácticos y posicionales durante el juego, ambos grandes maestros demostraron un ajedrez de calidad:

« La partida fue realmente de alto nivel. La posición pareció equilibrada en todo momento. Como de costumbre, hubo que resolver pequeños problemas. Pero ambos jugamos una partida excelente. » — declaró Gukesh Dommaraju (actual campeón mundial).

Análisis de la primera partida y reacciones de las partes