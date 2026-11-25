El club Nasaf de Qarshi recibió al equipo bahreiní Al-Khaldiya en la 5.ª jornada de la Liga de Campeones de la AFC 2 y logró una victoria crucial en casa. Ruziqul Berdiyev sus pupilos superaron al rival en un partido intenso por un marcador de 1:0 .

El gol decisivo de Abbos G‘ulomov

Aunque no hubo goles en la primera mitad, los «Dragones» lograron su objetivo al inicio del segundo tiempo. En el minuto 51 , Abbos G‘ulomov anotó el único gol del encuentro, sentenciando el destino del partido.

Tras estos 3 puntos vitales, el Nasaf suma 7 puntos y asciende al 2.º lugar de la tabla del Grupo A. El Al-Khaldiya de Bahréin se mantiene en la 4.ª posición con 4 puntos. En el otro partido del grupo, el Kuwait SC (6 puntos) se enfrentará al líder Al-Wahda (9 puntos).