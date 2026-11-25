Nasaf vence a Al-Khaldiya en la ACL-2 y sube al 2.º puesto
El club Nasaf de Qarshi recibió al equipo bahreiní Al-Khaldiya en la 5.ª jornada de la Liga de Campeones de la AFC 2 y logró una victoria crucial en casa. Ruziqul Berdiyev sus pupilos superaron al rival en un partido intenso por un marcador de 1:0 .
El gol decisivo de Abbos G‘ulomov
Aunque no hubo goles en la primera mitad, los «Dragones» lograron su objetivo al inicio del segundo tiempo. En el minuto 51 , Abbos G‘ulomov anotó el único gol del encuentro, sentenciando el destino del partido.
Tras estos 3 puntos vitales, el Nasaf suma 7 puntos y asciende al 2.º lugar de la tabla del Grupo A. El Al-Khaldiya de Bahréin se mantiene en la 4.ª posición con 4 puntos. En el otro partido del grupo, el Kuwait SC (6 puntos) se enfrentará al líder Al-Wahda (9 puntos).
Detalles del partido y alineaciones
Estadísticas
Detalles
Competición y fase
ACL-2, Grupo A, 5.ª jornada
Resultado
Nasaf 1:0 Al-Khaldiya
Goleador
Abbos G‘ulomov (minuto 51)
Alineación del Nasaf
Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov, Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Dilshod Murtazoyev, Oybek Rustamov (G‘olib G‘aybullayev, 71'), Murod Rahmatov, Sharof Muhiddinov (Sardor Bahromov, 65'), Abbos G‘ulomov, Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 65')
Alineación del Al-Khaldiya
Al-Gharabli, Humaydan, Odil, Ali (Dabo, 80'), Assal, Drojdek, Moreira, Hasan (Al-Romaihi, 60'), Mendy (Bouhra, 80'), Sabbar, Shili
Amonestaciones
Adenis Shala (31'), Umar Eshmurodov (33')
Situación actual del Grupo A (tras la 5.ª jornada)
Al-Wahda — 9 puntos (1 partido pendiente)
Nasaf — 7 puntos
Kuwait SC — 6 puntos (1 partido pendiente)
Al-Khaldiya — 4 puntos
¿Crees que el Nasaf podrá mostrar un buen nivel en la última jornada y asegurar su pase a los playoffs?
¡Deja tu opinión sobre el partido del club de Qarshi en los comentarios y comparte esta gran victoria con los aficionados del fútbol uzbeko!
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