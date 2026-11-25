En Ginebra, Suiza, comenzó el histórico encuentro por el título mundial de ajedrez. Dos grandes maestros de 20 años — nuestro compatriota Javohir Sindarov y el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju disputaron una primera partida intensa que terminó en tablas.

Presente en Ginebra, el secretario general de la Federación de Ajedrez de Uzbekistán, Bobur Sattorov analizó en profundidad esta primera partida, destacando las conclusiones clave y los puntos de inflexión.

2 conclusiones principales de la primera partida

Según Bobur Sattorov, el primer encuentro demostró inmediatamente la preparación de ambos jugadores para el match:

1ª conclusión: Gukesh no tiene intención de ceder fácilmente su título y está listo para luchar hasta el final.

2ª conclusión: Javohir Sindarov confirmó en la práctica que se encuentra en su mejor forma deportiva.

Evaluación informática (99% de precisión) y diferencia de 45 minutos

El análisis señala que los programas de ajedrez modernos («nuestro amigo de hierro») evaluaron altamente las acciones de ambos grandes maestros, mostrando que el juego fue 99% sin errores . Ambos demostraron una profunda preparación teórica en la fase de apertura.