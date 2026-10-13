Ruziqul Berdiyev revela sus planes antes del partido contra Al Wahda

En el marco de la 2ª jornada de la Liga de Campeones 2 de la AFC, el equipo de Nasaf de Qarshi recibe en su campo al renombrado club de los Emiratos Árabes Unidos, Al Wahda . En la conferencia de prensa oficial organizada antes de este importante encuentro, el entrenador principal de los locales, Ruziqul Berdiyev , junto al defensa G‘olib G‘aybullayev, compartió el proceso de preparación y los planes para el próximo partido.

El entrenador del club de Qarshi destacó que, a pesar de que el rival cuenta con muchas estrellas extranjeras, el equipo ha estudiado bien sus puntos fuertes y débiles, y pondrá todo su esfuerzo en conseguir la victoria.

«El rival tiene cerca de 20 legionarios, pero estamos listos»

Ruziqul Berdiyev se refirió a las dificultades en el proceso de análisis del equipo de Al Wahda y a las capacidades del rival:

Dificultad para analizar la plantilla: «Ha sido un poco difícil estudiar a Al Wahda. Utilizan diferentes alineaciones en los partidos de liga y copa. Por eso, no es fácil predecir de antemano quiénes jugarán en el once inicial;»

El factor de los legionarios: «El rival cuenta con cerca de 20 legionarios además de jugadores nacionalizados. Lo más probable es que nos enfrentemos a muchos jugadores extranjeros de alto nivel;»

Plan de juego: «Hemos analizado sus puntos fuertes y débiles y se los hemos transmitido a los chicos. Nuestro objetivo es limitar las virtudes del rival y aprovechar sus debilidades. Para ello, se requiere una disciplina estricta y una gran concentración en el campo».

«No tenemos miedo de poner a los jóvenes en el campo»

El entrenador de Nasaf destacó su gran confianza en la nueva generación formada en el club:

Política de juventud: «No es casualidad que hayamos dado muchas oportunidades a nuestros jóvenes este año. Entrenar regularmente con el primer equipo es una gran escuela de experiencia para ellos. Ahora, no tenemos miedo de ponerlos en el campo;»

Resultados en la selección olímpica: «Nuestros jugadores también se desempeñaron muy bien con la selección olímpica. Si estos cuatro talentos forman el núcleo del primer equipo en el futuro, será nuestro mayor logro;»

Reserva confiable: «Incluso si uno de los jugadores experimentados del equipo queda fuera, confiamos en los jóvenes sin dudarlo».

Se espera una verdadera fiesta con los aficionados

El entrenador de Nasaf también hizo hincapié en la importancia del partido en el torneo: