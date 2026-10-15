¿Se conocen el próximo rival y la fecha de pelea de Shavkat Rakhmonov?

En el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), la estrella kazaja de la UFC, invicta, Shavkat Rakhmonov podría disputar su próxima pelea a principios de 2027. Según el famoso insider conocido por sus noticias rápidas, Ruben Carterse espera que el luchador de Asia Central suba al octágono en el gran torneo numerado UFC 336 que se celebrará en Toronto, Canadá.

Según la información difundida por el insider, en esta velada Rakhmonov podría enfrentarse a otro peligroso e invicto aspirante de la categoría de peso wélter/ligero, el ecuatoriano Michael Morales podría enfrentarse.

La exclusiva de Carter: la posible pelea entre Rakhmonov y Morales

Ruben Carter reveló en su cuenta de Instagram detalles importantes sobre el próximo espectáculo en Toronto:

Elección del rival: Los responsables están trabajando en un enfrentamiento entre el noqueador ecuatoriano Michael Morales y Shavkat Rakhmonov;

Lugar en la cartelera: El insider destaca que, si este acuerdo se confirma oficialmente, el enfrentamiento Rakhmonov-Morales se convertiría en la tercera pelea principal del UFC 336;

Fecha y lugar: La competición el 30 de enero está prevista en un estadio de Toronto, Canadá.

UFC 336: La defensa de Makhachev y otros combates centrales

Se espera que esta velada en Toronto ofrezca a los aficionados una serie de interesantes combates por el título y peleas de alto ranking:

Combate principal (Main Event): En la pelea estelar de la noche, el actual campeón Islam Makhachev se enfrentará al peligroso golpeador brasileño Carlos Prates para defender su cinturón de campeón;

Combate co-principal (Co-Main Event): Antes de la pelea principal, otro duelo intenso espera a los aficionados: los aspirantes de peso ligero Joshua Van y Manel Kape se medirán fuerzas.

Un paso decisivo en la carrera por el título

Para Shavkat Rakhmonov, la posible pelea contra Michael Morales será sin duda una prueba decisiva en el camino hacia el cinturón de campeón:

El choque de dos luchadores invictos: Ambos atletas destacan por su alto ritmo, fuerte pegada y habilidades en el suelo;

Aspirante al cinturón: El ganador de este encuentro se convertirá casi con seguridad en el principal aspirante al próximo combate por el título en su categoría.

Por ahora, la promoción de la UFC no ha anunciado oficialmente estos emparejamientos, pero se espera que la competición se formalice por completo una vez que las negociaciones verbales entre las partes concluyan.