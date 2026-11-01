Enzo Maresca explica la derrota ante el Brighton y los errores defensivos

Tras la derrota por 0-1 en casa ante el Brighton en la 9ª jornada de la Premier League, Manchester Cityel entrenador principal Enzo Maresca participó en la rueda de prensa posterior al partido. En una entrevista para el prestigioso medio Sky Sports el técnico italiano analizó abiertamente las razones del segundo tropiezo consecutivo del equipo, los errores graves en la línea defensiva y el problema de no aprovechar las ocasiones creadas.

Aunque los pupilos de Maresca tuvieron la iniciativa durante el partido, la falta de acierto de cara a gol y un error individual en defensa provocaron la pérdida de puntos.

«Merecíamos al menos un punto»: el análisis de Maresca

El entrenador se refirió a la lucha en el campo y a las ocasiones desperdiciadas:

«Hoy creamos suficientes ocasiones para sacar al menos un punto, pero no pudimos meter el balón en la red. Por nuestro juego, merecíamos al menos un punto. En el fútbol a veces ocurren errores inesperados. Desafortunadamente, en este momento nuestros jugadores están cometiendo esos errores. Ahora debemos analizar la situación con calma y entender profundamente qué aspectos podemos mejorar».

«Goles evitables y seguir adelante»

El técnico del City fue crítico con los goles encajados:

Deficiencias defensivas: «Estamos encajando goles muy simples, situaciones que se pueden evitar fácilmente. Esto requiere aumentar la concentración en defensa»;

Estado de ánimo y conclusión: «Por supuesto, todos estamos muy descontentos con el resultado final. Nadie está feliz después de una derrota. Sin embargo, sabíamos que es imposible ganar todos los partidos de la temporada. Cada club pasa por estos momentos difíciles. La tarea principal ahora es sacar las conclusiones correctas y seguir adelante lo antes posible».

Situación en la tabla

A pesar de los puntos perdidos en los dos últimos partidos, Manchester Cityocupa actualmente: