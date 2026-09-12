Enzo Maresca hace declaraciones antes del superclásico en Old Trafford

La temperatura aumenta ante uno de los enfrentamientos más intensos, históricos y seguidos del fútbol mundial: el derbi de Manchester. Antes de este superpartido correspondiente a la 4ª jornada de la Premier League, el entrenador del Manchester CityEnzo Maresca compartió sus reflexiones, destacando la importancia estratégica del próximo encuentro. En una entrevista con BBC Sport, el técnico italiano subrayó que el equipo debe centrarse en su propio juego para lograr un resultado crucial. Los «Citizens», que han comenzado la nueva temporada como líderes indiscutibles, visitarán el campo de su eterno rival, actualmente 11º en la tabla:Manchester United». ¿Cómo planea Maresca superar la presión en Old Trafford, qué impacto tendrá el difícil inicio de los «Red Devils» en el resultado del derbi y qué tipo de choque espera a las calles de Manchester la noche del 13 de septiembre?

«No tengo dudas sobre la preparación del rival»: las palabras de Maresca a BBC Sport

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, definió los objetivos del equipo antes del crucial enfrentamiento:

«El derbi es un partido muy importante»: «Es un partido muy importante para ambos equipos. Debemos mostrar nuestro fútbol y conseguir el resultado», enfatizó el técnico;

Respeto y vigilancia hacia el rival: A pesar de la situación en la tabla, es consciente de que elManchester United» afrontará este partido con una intensidad especial: «No tengo dudas de que nuestro rival estará listo para el derbi», declaró, señalando que no se debe subestimar la fuerza del oponente;

La fórmula de la victoria: Maresca informó que su equipo intentará tomar el control total del juego en campo contrario, sin desviarse de su estilo táctico.

Una gran diferencia en la tabla: el choque entre el 1º y el 11º

La situación tras las tres primeras jornadas es muy distinta para ambos clubes de Manchester:

«City» — líder indiscutible: El Manchester City ha tenido un inicio de campeonato sólido en las tres primeras jornadas y ocupa la primera posición de la tabla;

«MU» — en crisis y en el 11º puesto: El Manchester United, que ha tenido un inicio de temporada irregular, ocupa el 11º puesto tras tres jornadas, lo que ha duplicado la presión sobre el equipo;

La tabla no importa en un derbi: Los expertos en fútbol señalan que en los derbis, la posición en la tabla y los puntos nunca son decisivos: cada jugador que pisa el césped de Old Trafford luchará solo por el honor.

13 de septiembre, Old Trafford: El choque aterrador comenzará a las 20:30

Se acerca el espectáculo futbolístico más esperado de la semana:

Lugar y hora: El partido de la 4ª jornada de la Premier League entre el Manchester United y el Manchester City tendrá lugar el domingo 13 de septiembre en el estadio de Old Trafford;

A las 20:30 hora de Taskent: Para millones de aficionados al fútbol, este derbi comenzará exactamente a las 20:30 hora de Taskent;

La presión en el campo: Mientras que el Manchester City busca la victoria para consolidar su liderato, el Manchester United está decidido a ganar ante su afición para poner fin a su periodo de crisis.

A quién pertenecerá la ciudad: ¿a los azules o a los rojos? ¿Podrán los pupilos de Enzo Maresca demostrar su estatus de favoritos en el campo o celebrarán los aficionados de los «Red Devils»? Todas las respuestas llegarán en los 90 intensos minutos del domingo por la noche.

En tu opinión, ¿qué club ganará el derbi de Manchester en Old Trafford? ¿El Manchester City, que consolida su liderato, o el Manchester United, con sed de venganza ante su público? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte el análisis de este inestimable partido de la Premier League con todos los apasionados del fútbol!