El entrenador del Atlético revela su plan contra el Manchester United

El club madrileño Atlético y su entrenador Diego Simeone hablaron ante la prensa antes del crucial enfrentamiento de la 2ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League contra el club inglés Manchester United . En una entrevista con el prestigioso diario español Marca , el técnico argentino habló abiertamente sobre la fuerza del rival, su presión intensa y los planes tácticos previstos.

Aunque el club inglés ha cosechado varios empates al inicio de la temporada, Simeone subrayó que no tienen derecho a subestimar su potencial ofensivo.

La valoración de Simeone sobre el rival y su enfoque táctico

El entrenador del Atlético hizo hincapié en la complejidad del encuentro:

Presión y velocidad: «Mañana nos espera un partido en casa contra un rival que presiona muy bien y tiene jugadores con mucha velocidad»;

El factor de las ocasiones de peligro: «A pesar de los empates al inicio de la temporada, los mancunianos están creando muchísimas ocasiones de gol, igual que la temporada pasada»;

La tarea decisiva: «Es el Manchester United. Por eso, debemos llevar el partido hacia un terreno donde podamos generar el máximo de problemas al rival».

Detalles y horario del partido

Competición: UEFA Champions League, fase de liga, 2ª jornada;

Lugar: Madrid, capital de España, estadio Metropolitano;

Hora de inicio: El encuentro comenzará a las 00:00 de la noche del 14 de octubre

Se espera que este intenso duelo en Madrid sea uno de los enfrentamientos más reñidos e impredecibles de las competiciones europeas.