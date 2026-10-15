Ruziqul Berdiyev pone fin a las especulaciones tras la derrota ante Al Wahda y el caso Nematov

En el marco de la ACL-2, el equipo de Nasaf de Qarshi recibió al club de los EAU Al Wahda y perdió dolorosamente por 1-2. El encuentro estuvo lleno de eventos dramáticos, especialmente el penalti ejecutado por el portero Abduvohid Nematovy el gol encajado justo después.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador de los «Dragones» Ruziqul Berdiyev respondió de forma detallada y abierta a las preguntas incisivas de los periodistas.

«Vimos dos equipos diferentes en dos mitades»

Ruziqul Berdiyev señaló la diferencia en el juego y destacó la excesiva ansiedad en la primera mitad como la principal carencia del equipo:

Errores en la primera mitad: «Jugamos mal la primera parte, dimos oportunidades al rival. Los jugadores mostraron una ansiedad inexplicable, lo que nos llevó a perder el balón en situaciones sencillas y encajar dos goles;

Cambio en la segunda mitad: Con el 0-2, los chicos superaron el bloqueo mental y jugaron con más libertad, creando muchas ocasiones. Por nuestro juego de hoy, no merecíamos la derrota;

Precipitación y decisiones: Debido a la ansiedad y la precipitación, se tomaron decisiones incorrectas en algunas jugadas a balón parado. Por ejemplo, cuando Zafarmurod entró en el área, debía disparar, pero prefirió pasar. En ese momento, la suerte también nos dio la espalda».

¿Por qué se dejó a Bobur y Sardor en el banquillo?

Los periodistas también abordaron la entrada en la segunda parte de los líderes habituales: Sardor Bahromov y Bobur Abduholiqov:

Descanso para Sardor: Se decidió darle un respiro porque ha jugado muchos partidos y Murod ha vuelto listo para jugar;

Señal al delantero: La elección del banquillo se basó en el rendimiento de Bobur en los últimos partidos. Según el entrenador, si un delantero no cumple su función, es natural hacer cambios en la alineación.

¿Por qué tiró el penalti Nematov? Consecuencias de un riesgo

La parte más intensa de la conferencia fue sobre el penalti ejecutado por el portero Abduvohid Nematov:

Iniciativa inesperada: «En nuestro equipo, siempre tira los penaltis Sharof Muhitdinov , él trabaja en ello en los entrenamientos. Yo también pensaba que tiraría él. Pero por alguna razón, Vohid tomó el balón y disparó. Fue algo incomprensible para nosotros también;

Gran riesgo: Por supuesto, que un portero abandone su portería para tirar es un riesgo enorme. Si hubiera sido gol, todo habría parecido correcto. Pero tras el rechace, encajar un gol fue la amarga consecuencia de ese riesgo. Fue una decisión tomada por los jugadores en el campo y les pediremos explicaciones».

Críticas en redes: «No es problema de Vohid»

Berdiyev respondió con firmeza a las críticas en redes sociales que señalaban a Nematov como el principal culpable: