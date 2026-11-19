En el torneo Alash Pride FC 136 × Mangu 6 celebrado en Shymkent, Kazajistán, el luchador de MMA uzbeko Saidjon Yulchiyev logró una victoria importante. Derrotó al kazajo Imangali Abdikayim por nocaut técnico en el primer asalto. Sin embargo, las circunstancias del final del combate llamaron la atención de los aficionados: el atleta derrotado tuvo que recibir atención médica de urgencia dentro del octágono.

Según el medio Sports.kz, este enfrentamiento, organizado en el marco de una rivalidad entre los equipos de ambos países, se llevó a cabo en la categoría de peso mosca.

Un golpe decisivo en el primer asalto

Saidjon Yulchiyev tomó la iniciativa desde el primer asalto. El atleta uzbeko conectó un golpe corto pero preciso con la mano derecha, enviando a su oponente a la lona.

Tras esto, Yulchiyev lanzó otro golpe a la cabeza de Abdikayim, quien permanecía en el suelo. El árbitro, al observar la situación, decidió detener el combate y registró la victoria del luchador uzbeko por nocaut técnico.

De este modo, el encuentro terminó antes del tiempo reglamentario. Yulchiyev no dejó a su oponente ninguna oportunidad de continuar el combate.

El luchador kazajo recibió atención médica en el octágono

Tras la interrupción del combate, el estado de Imangali Abdikayim requirió la atención de los médicos. El personal sanitario entró al octágono para asistir al atleta kazajo directamente en el lugar.

Este momento fue el más preocupante del combate. Sin embargo, hasta el momento no se ha proporcionado información adicional sobre el estado de salud posterior del atleta, su diagnóstico o si fue trasladado a un hospital.

Saidjon Yulchiyev continúa su racha invicta

Tras esta victoria, Saidjon Yulchiyev mantuvo su récord invicto en MMA profesional. Su registro ahora es de 3-0.

Imangali Abdikayim, por su parte, sufrió la primera derrota de su carrera. Las estadísticas actuales del luchador kazajo son de 2-1.

El duelo en Shymkent fue otro episodio interesante de la rivalidad entre luchadores uzbekos y kazajos. Para Yulchiyev, esta victoria representa un paso importante en su carrera profesional. Ahora, los aficionados esperan con interés saber quién será su próximo oponente y cuánto tiempo podrá prolongar su racha invicta.