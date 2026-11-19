El debut de la selección de fútbol playa de Uzbekistán en la Copa Asiática 2026 no tuvo el resultado esperado. En la primera jornada del campeonato continental que se celebra en Tailandia, nuestros representantes fueron derrotados por 0-9 ante la selección de Omán. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el preciso disparo del portero rival desde el centro del campo.

En el partido correspondiente al grupo C, los jugadores omaníes tomaron la iniciativa desde los primeros minutos. La selección de Uzbekistán no pudo responder a los ataques rivales ni encontrar la forma de cambiar el marcador.

El capitán de Omán abrió el marcador y el portero anotó un gol

El primer gol del partido llegó en el cuarto minuto. El capitán de la selección de Omán, Khalid Al-Oraimi, ejecutó un tiro libre con precisión para poner a su equipo por delante.

Cuatro minutos después, ocurrió uno de los hechos más inesperados. El portero omaní Majid Al-Affari abandonó su portería, avanzó hasta el centro del campo y envió el balón a la escuadra de la portería uzbeka desde fuera del área.

Este disparo del guardameta fue otro duro golpe para el equipo rival. Los omaníes sentaron las bases para una victoria contundente desde el inicio del encuentro.

La situación no cambió en el segundo periodo

La selección de Uzbekistán siguió teniendo dificultades para frenar los ataques rivales en el segundo periodo. Los jugadores de Omán marcaron cuatro goles más, elevando el marcador a 6-0.

Uno de los goles de este periodo fue fruto de un episodio desafortunado. Un pase impreciso del jugador uzbeko Amal Uvraimov hacia su portero terminó entrando en su propia meta. Como resultado, el equipo rival amplió su ventaja.

Omán no se detuvo en el tercer periodo

En el decisivo tercer periodo, la selección de Omán mantuvo su juego ofensivo. Musallam Al-Araymi anotó dos veces contra la portería rival.

Asimismo, Sami Al-Bulushi, quien había marcado antes del segundo descanso, cerró el partido con un doblete. Finalmente, la selección de Omán logró una amplia victoria por 9-0.

Dos partidos importantes esperan a Uzbekistán

Tras la derrota en la primera jornada, la selección de Uzbekistán buscará mejorar sus resultados en los dos partidos restantes de la fase de grupos.

Nuestro equipo se enfrentará a la selección de los EAU el 21 de noviembre. El encuentro comenzará a las 13:30, hora de Kazajistán.

El último rival de la fase de grupos será Arabia Saudita . Este partido está programado para el 23 de noviembre a las 16:30.

La derrota por 0-9 ante Omán ha sido una seria advertencia para la selección nacional. Ahora, la tarea principal es aprender de los errores, mostrar un juego más sólido en los próximos partidos y terminar la fase de grupos con dignidad.