El Campeonato Mundial de Judo Junior en Taskent ha entrado en una fase intensa. Los anfitriones no solo consiguieron su primera medalla: Muhammadjon Masharipov derrotó a un duro rival en la final, otorgando a la delegación uzbeka su primera medalla de oro.

Compitiendo en la categoría de -60 kg, el judoca uzbeko superó a varios rivales de alto nivel durante el torneo. En su camino a la final, los representantes de China, Mongolia, Brasil y Tayikistán no pudieron detenerlo.

Cuatro rivales hasta la final, y en el combate decisivo, el representante de EE. UU.

Muhammadjon Masharipov comenzó la competición con seguridad. Primero derrotó a los judocas de China y Mongolia para avanzar a la siguiente ronda. Posteriormente, los representantes de Brasil y Tayikistán tampoco pudieron frenar la racha victoriosa del deportista uzbeko.

En la final por la medalla de oro, Masharipov se enfrentó al estadounidense Jonathan Yang. El judoca estadounidense era un rival serio, siendo medallista en el circuito de Grand Prix en categoría absoluta.

Sin embargo, en el combate decisivo, Muhammadjon demostró su talento y superioridad para llevarse la victoria. De esta forma, se consagró campeón mundial junior.

Un comienzo importante para la delegación uzbeka

La victoria de Masharipov no es solo un logro personal, sino un hito para los anfitriones. Le dio al equipo nacional de Uzbekistán la primera medalla, y además el primer oro, del campeonato mundial que se celebra en Taskent.

Este resultado puede servir como un gran impulso psicológico para los jóvenes judocas uzbekos que compiten en casa. Ahora, los aficionados seguirán con entusiasmo las próximas actuaciones del equipo y los resultados en otras categorías de peso.

Muhammadjon Masharipov inauguró el Mundial de Taskent con una medalla de oro. Su victoria trajo un ambiente de celebración al judo uzbeko desde los primeros días de la competición.