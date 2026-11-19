El presidente estadounidense Donald Trump también instó a Moscú y Pekín a unir esfuerzos en la no proliferación nuclear y a discutir la reducción trilateral de armamentos nucleares.

En su discurso, Xi Jinping subrayó que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y que tal guerra nunca debe permitirse, expresando la necesidad de desmantelar completamente los arsenales nucleares.

En la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los líderes de China, Rusia y EE. UU. se reunieron por primera vez en la historia — Xi Jinping , Vladimir Putin y Donald Trump celebraron negociaciones trilaterales. « Xinhua » según la agencia de noticias, durante la reunión, el presidente chino Xi Jinping pidió la prohibición total y la eliminación de las armas nucleares.

¿En qué se pusieron de acuerdo los líderes de las tres grandes potencias sobre Ucrania, las armas nucleares e Irán?

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Para Washington, este tema cobra una importancia capital tras la expiración, en febrero de 2026, del último acuerdo que limitaba los arsenales estratégicos rusos y estadounidenses — el tratado New START .

Fase de negociaciones Participantes y detalles Cumbre trilateral Bajo la presidencia de Xi Jinping, formato cerrado, previsto para aproximadamente 1 hora Reunión Trump - Putin 19 de noviembre por la mañana, duró unos 40 minutos (tema principal: conflicto ucraniano) Reunión Trump - Xi Jinping Diálogo bilateral de más de una hora Reunión Putin - Xi Jinping Negociaciones separadas celebradas un día antes de la cumbre

Formato cerrado y agenda principal de la cumbre

Las negociaciones se llevaron a cabo bajo la presidencia de Xi Jinping en un formato estrictamente cerrado: los líderes de las tres potencias estaban solos alrededor de la mesa. Según el Kremlin, se asignó aproximadamente una hora a esta conversación. Según los medios, hubo desacuerdos entre Washington y Pekín sobre el formato: China prefería discursos preparados, mientras que EE. UU. abogaba por una discusión libre.

Antes de la cumbre general, los líderes también mantuvieron reuniones bilaterales separadas. En particular, la mañana del 19 de noviembre, Trump y Putin hablaron durante casi 40 minutos, su primer encuentro cara a cara desde la cumbre de Alaska en agosto de 2025. Según el asistente del presidente ruso Yuri Ushakov, el tema principal fue la guerra en Ucrania.

En Shenzhen, durante el diálogo trilateral, además de la estabilidad estratégica y el control de armas (incluyendo la limitación del papel de la IA en el control de armas nucleares), se esperaba discutir la resolución pacífica del conflicto ucraniano y la situación en torno a Irán.

¿Cree que el llamado de Xi Jinping a eliminar las armas nucleares y el diálogo directo entre los tres líderes darán resultados reales para la seguridad global? ¡Deje su opinión en los comentarios!