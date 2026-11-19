Aurélien Tchouaméni, una de las piezas clave del Real Madrid, seguirá en el club durante muchos años más. El centrocampista francés ha ampliado su contrato con los «merengues» hasta el 30 de junio de 2032. El jugador no ocultó que recibió esta decisión con gran emoción y gratitud.

Para Tchouaméni, jugar en el Santiago Bernabéu no es solo una parte de su carrera. Destaca que defender los colores del Real Madrid y tener la oportunidad de escribir una nueva historia con el club es un privilegio enorme.

Tchouaméni acuerda seguir en el Real Madrid por varios años más

Aurélien Tchouaméni defiende los colores del club madrileño desde el verano de 2022. Con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los futbolistas fundamentales del equipo.

El centrocampista francés ha disputado 205 partidos con el Real Madrid, ganando ocho títulos con el equipo, entre ellos trofeos prestigiosos como la Champions League y el campeonato de Liga.

Según el nuevo acuerdo, Tchouaméni permanecerá en las filas madridistas hasta el 30 de junio de 2032. Esto demuestra la confianza del club en el jugador y su papel clave en los planes a largo plazo.

«Continuar este camino despierta sentimientos indescriptibles»

Tras la renovación, Tchouaméni se dirigió a los aficionados a través de sus redes sociales. Destacó su satisfacción por poder continuar su trayectoria en el Real Madrid.

«Defender al Real Madrid, jugar para los madridistas en el Santiago Bernabéu y en cualquier parte del mundo es un gran privilegio».

«Continuar este camino despierta en mí sentimientos indescriptibles. ¡Gracias a todos por la confianza y el apoyo! Recuerdo con cariño todos los momentos maravillosos que hemos vivido juntos en los últimos años. Pero, sobre todo, pienso en lo que nos espera. Porque juntos todavía tenemos muchas páginas nuevas por escribir», escribió el futbolista francés.

El Real Madrid confía en Tchouaméni para sus planes de futuro

205 partidos y ocho títulos son los resultados que ha logrado Tchouaméni durante su etapa en Madrid. Ahora, le esperan por delante varios años de gran responsabilidad.

Si bien el nuevo contrato aclara el futuro del jugador en el club, también supone un paso importante para el Real Madrid en la búsqueda de la estabilidad de la plantilla. Tchouaméni no quiere conformarse con los logros del pasado.

Ese es el aspecto más importante de su mensaje: el centrocampista francés no piensa en los trofeos ganados, sino en la nueva historia que escribirán juntos. Por tanto, los objetivos de Tchouaméni y del Real Madrid aún no han terminado.