La prestigiosa ESPN ha publicado su ranking actualizado de la categoría de peso supermediano (76,2 kg / 168 libras) de boxeo profesional. En esta lista, el boxeador uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev (17-1, 11 KO) ha entrado en el top 10, ocupando el 10º lugar del ranking.

En la cima del ranking se encuentra el reconocido boxeador mexicano, campeón del WBC Saul «Canelo» Álvarez (64-3-2, 39 KO). El top 10 también incluye a otros campeones y aspirantes destacados.

Ranking de peso supermediano de ESPN (Top 10)

Según el ranking de ESPN presentado en las imágenes, estos son los diez mejores boxeadores de la división de peso supermediano y sus estadísticas:

Posición Boxeador Récord profesional (victorias-derrotas-empates, KO) Información adicional 1 Saul «Canelo» Álvarez (México) 64-3-2, 39 KO Campeón WBC 2 Hamza Shiraz (Gran Bretaña) 23-0-1, 19 KO — 3 Lester Martinez (Guatemala) 21-0-1, 17 KO — 4 Christian Mbilli (Francia) 29-1-1, 24 KO — 5 Jaime Munguía (México) 47-2, 35 KO Campeón WBA 6 Darius Fulghum (EE. UU.) 16-1-1, 13 KO — 7 Osleys Iglesias (Cuba) 16-0, 15 KO Campeón IBF 8 Diego Pacheco (EE. UU.) 26-1, 19 KO — 9 Armando Reséndiz (México) 17-3, 11 KO — 10 Bektemir Meliqo‘ziyev (Uzbekistán) 17-1, 11 KO —

Competencia intensa y la posición de nuestro compatriota

La categoría de peso supermediano es una de las divisiones más competitivas del boxeo profesional. El top 5 incluye a Saul Álvarez, Jaime Munguía, el invicto Hamza Shiraz, Lester Martinez y Christian Mbilli, conocido por su alta tasa de nocauts.

En la segunda mitad del ranking se encuentran el campeón de la IBF Osleys Iglesias, los estadounidenses Darius Fulghum y Diego Pacheco, el mexicano Armando Reséndiz, junto al uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev en el puesto 10. Su récord de 17-1 con 11 KO es una base sólida para combates de alto nivel.

¿Crees que Bektemir Meliqo‘ziyev tendrá la oportunidad de pelear por un título mundial en un futuro cercano? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!