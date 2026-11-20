El Real Madrid busca retener a uno de sus centrocampistas estrella, Jude Bellingham, a largo plazo. Según la prensa española, el «club blanco» trabaja en la extensión del contrato del jugador inglés de 23 años hasta 2031. El nuevo acuerdo no solo consolidaría su futuro en Madrid, sino que también supondría un aumento significativo de su salario. Según el diario Sport.es, se planea ofrecer a Bellingham un salario anual de entre 20 y 25 millones de euros como parte del nuevo contrato. Actualmente, su salario anual es inferior a los 15 millones de euros. El salario de Bellingham podría aumentar hasta 10 millones de euros Si las partes llegan a un nuevo acuerdo, el salario anual del jugador inglés será considerablemente superior al actual. Según las cifras citadas por la fuente, podría ganar entre 20 y 25 millones de euros por temporada.

Esto demuestra lo importante que es Bellingham para el proyecto del Real Madrid. Sin embargo, aún no hay información oficial sobre la firma de un nuevo contrato. El acuerdo actual está vigente hasta el verano de 2029. Brillando también en su tercera temporada en el Real Desde su llegada al Real Madrid procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2023, Jude Bellingham se ha convertido en una pieza clave del equipo madrileño. Destaca por su despliegue en el mediocampo, su llegada al ataque y su capacidad para decidir partidos en momentos cruciales. Esta temporada, el jugador inglés ha disputado 16 partidos en todas las competiciones, anotando cinco goles y dando cuatro asistencias. Estos números demuestran una vez más su rol fundamental en el ataque del equipo.