Se debe establecer una frase secreta de al menos 8 letras latinas para esta sección. Esta frase actúa como la clave para acceder a las conversaciones ocultas.

Para utilizar la función «Hidden Chats», es necesario entrar en la sección de «Privacidad» de Telegram y crear una sección oculta.

La nueva función ha aparecido en la versión beta de la aplicación. Permite a los usuarios crear varias secciones ocultas y establecer una contraseña independiente para cada una.

Se está probando una nueva función para los usuarios de Telegram que refuerza la privacidad de los mensajes. Esta opción, llamada «Hidden Chats», permite ocultar chats y canales privados de la lista principal. Lo más interesante es que los chats ocultos no aparecen en la búsqueda habitual de Telegram; solo pueden abrirse mediante una frase secreta específica.

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Otro aspecto importante es que el usuario no está limitado a una sola sección oculta. Puede crear varias secciones independientes utilizando diferentes frases secretas.

¿Cómo encontrar los chats ocultos?

No es necesario realizar pasos complejos para abrir los chats ocultos. Basta con introducir la frase secreta previamente definida en la barra de búsqueda de Telegram.

Entonces se abrirá la sección oculta correspondiente y el usuario podrá ver las conversaciones contenidas en ella.

Sin embargo, el aspecto más importante de esta función es que los chats ocultos están protegidos de miradas indiscretas en varios niveles:

Desaparecen de la lista general de chats. Las conversaciones ocultas no son visibles en la pantalla principal.

No aparecen en la búsqueda. Sin la frase secreta, no se pueden encontrar mediante la búsqueda convencional.

Sin notificaciones. No se envían alertas sobre nuevos mensajes de los chats ocultos.

Las llamadas se rechazan en silencio. Las llamadas de los chats en esta sección no molestan al usuario.

¿Qué pasa si olvidas la contraseña?

El punto más importante al usar esta nueva función es no olvidar la frase secreta.

Se ha informado que, en caso de olvidar la frase secreta, no será posible recuperarla. Por lo tanto, los usuarios deben guardar la palabra secreta en un lugar seguro o memorizarla.

Aunque este requisito aumenta el nivel de privacidad, la pérdida de la contraseña puede suponer la pérdida de acceso a las conversaciones ocultas.

¿Se reforzará aún más la privacidad en Telegram?

La función «Hidden Chats» puede ser especialmente útil para usuarios que no desean que sus conversaciones personales aparezcan en la lista general. La posibilidad de crear varias secciones permite mantener diferentes chats separados.

Sin embargo, no hay que olvidar que ocultar chats de la lista no significa que estén totalmente cifrados o eliminados de los servidores de Telegram. Se trata, ante todo, de una función destinada a mejorar la privacidad en la interfaz de la aplicación.

Por ahora, la opción se está probando en la versión beta. No hay información precisa sobre cuándo estará disponible para todos los usuarios ni cómo funcionará en la versión final. Por ello, habrá que esperar al lanzamiento público de la función.