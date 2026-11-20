«Fue un shock para mí. Está claro que trabajamos para una empresa privada y aquí nunca hay una estabilidad total. Puedes ser parte de la organización hoy y mañana no.

La luchadora brasileña no ocultó que no esperaba el fin de su contrato con la UFC. Destacó que esta decisión fue inesperada, especialmente considerando su forma física actual y su situación profesional.

Jandiroba, de 38 años, confirmó en sus redes sociales su salida de la organización, expresando que esta decisión fue una sorpresa desagradable para ella.

Los aficionados de la UFC quedaron sorprendidos por una noticia inesperada: Virna Jandiroba, quien ocupaba el tercer lugar en el ranking de la división de peso paja femenino, se despidió de la organización. Lo más curioso es que la luchadora brasileña afirma que esta decisión llega en un buen momento de su carrera. Ella misma no esperaba el fin de su colaboración con la UFC.

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Sin embargo, teniendo en cuenta el momento y la situación, esta decisión realmente me sorprendió. Estaba en una buena etapa de mi carrera. Por eso, esta decisión es inesperada, es, por así decirlo, una bofetada en la cara», escribió Jandiroba.

Había llegado a la pelea por el título

El fin de la colaboración entre Virna Jandiroba y la UFC se produce después de una etapa importante en su carrera. Tras registrar una racha de cinco victorias, la luchadora brasileña se enfrentó a Mackenzie Dern el pasado octubre por el título vacante.

Sin embargo, en la pelea de cinco asaltos, Jandiroba perdió por decisión unánime de los jueces y no pudo conseguir el título de campeona.

Después de eso, logró retomar su carrera. En abril de este año, obtuvo una victoria por puntos sobre Tabatha Ricci. Pero hace diez días, en su combate contra Tatiana Suarez, volvió a sufrir una derrota por decisión unánime.

Su posición en el ranking también es notable

Otro aspecto llamativo de la noticia sobre la salida de Jandiroba de la UFC es su posición en la división. En el momento de su despedida, la luchadora brasileña ocupaba el tercer puesto en el ranking de peso paja.

Esta situación refuerza lo inesperado de la decisión de la UFC. Ya que Jandiroba era recientemente una de las aspirantes al título de campeona e intentaba continuar su carrera con victorias.

Ahora, los planes futuros de la luchadora brasileña de 38 años son desconocidos. ¿Continuará su carrera en otra promoción o se alejará temporalmente del octágono? Estas preguntas siguen abiertas por ahora.

Pero una cosa es segura: la salida de una luchadora clasificada tercera en la UFC podría afectar también la situación en la división femenina.