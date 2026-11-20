Campeonatos Mundiales en Taskent: 9 judocas uzbekos luchan hoy por las medallas
Comienza la segunda jornada de los Campeonatos Mundiales de Judo Junior en Taskent. Nueve representantes de la selección nacional de Uzbekistán competirán hoy por las medallas. Los aficionados esperan repetir el éxito de ayer y escuchar nuevamente el himno nacional de Uzbekistán.
Las competiciones comienzan a las 08:00 en la Olympic City, donde se decidirán los ganadores en las categorías de -73 kg y -81 kg masculinos, y -63 kg y -70 kg femeninos.
9 judocas de la selección nacional de Uzbekistán entran al tatami
Cinco chicas y cuatro chicos defenderán el honor de Uzbekistán en las pruebas de hoy. Sus primeros rivales son los siguientes:
Femenino, -63 kg:
Nigina Saparboyeva — contra la ganadora del combate entre Mubarak Menas (Jordania) y Honoka Kimura (Japón);
Dinora Samandarova — contra Emily Daniela (EE. UU.);
Parizoda Yo‘ldosheva — contra Ivett Fuentes (Venezuela).
Femenino, -70 kg:
Poshshajon Jumaboyeva — contra la ganadora del combate entre Marta Navikayte (Lituania) y Yang Yuan Ji (China);
Durdona Tursunova — contra la ganadora del combate entre Renata Sandoval (México) y Diana Benkova (Polonia).
Masculino, -73 kg:
Muhriddin Ma’rufov — contra Nikolas Gkinis (Grecia);
Inoyat Telmanov — contra el ganador del combate entre Ali Al-Shammari (Kuwait) y Konstantinos Saparas (Grecia).
Masculino, -81 kg:
Kamronbek Qodirov — contra el ganador del combate entre Mehdi Abbasov (Azerbaiyán) y Edoardo Russo (Italia);
Sa’dulla Ravshanov — contra Taichi Okudo (Japón).
El objetivo principal es subir al podio una vez más
Duros combates esperan a los judocas uzbekos en el segundo día del mundial. Los primeros enfrentamientos contra rivales internacionales son clave para avanzar en el torneo.
El apoyo de los aficionados locales en esta prestigiosa competición en Taskent sin duda dará un impulso extra a los miembros del equipo nacional.
Toda la atención se centra ahora en nuestros nueve judocas. Los fans seguirán cada combate con grandes esperanzas. El mayor deseo es que hoy el himno de Uzbekistán vuelva a sonar en la Olympic City y nuestra bandera ocupe un lugar en el podio mundial.
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