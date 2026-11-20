Comienza la segunda jornada de los Campeonatos Mundiales de Judo Junior en Taskent. Nueve representantes de la selección nacional de Uzbekistán competirán hoy por las medallas. Los aficionados esperan repetir el éxito de ayer y escuchar nuevamente el himno nacional de Uzbekistán.

Las competiciones comienzan a las 08:00 en la Olympic City, donde se decidirán los ganadores en las categorías de -73 kg y -81 kg masculinos, y -63 kg y -70 kg femeninos.

9 judocas de la selección nacional de Uzbekistán entran al tatami

Cinco chicas y cuatro chicos defenderán el honor de Uzbekistán en las pruebas de hoy. Sus primeros rivales son los siguientes:

Femenino, -63 kg:

Nigina Saparboyeva — contra la ganadora del combate entre Mubarak Menas (Jordania) y Honoka Kimura (Japón);

Dinora Samandarova — contra Emily Daniela (EE. UU.);

Parizoda Yo‘ldosheva — contra Ivett Fuentes (Venezuela).

Femenino, -70 kg:

Poshshajon Jumaboyeva — contra la ganadora del combate entre Marta Navikayte (Lituania) y Yang Yuan Ji (China);

Durdona Tursunova — contra la ganadora del combate entre Renata Sandoval (México) y Diana Benkova (Polonia).

Masculino, -73 kg: