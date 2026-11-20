Umarali Rahmonaliyev propuesto a dos grandes clubes rusos
Una temporada exitosa en Azerbaiyán, experiencia en el escenario europeo y su participación en la selección nacional están aumentando el valor de mercado de Umarali Rahmonaliyev. Han circulado informes de que los servicios del centrocampista uzbeko han sido ofrecidos a dos grandes clubes rusos.
Una nueva etapa podría comenzar en la carrera del jugador de la selección nacional de Uzbekistán, Umarali Rahmonaliyev. Es posible que el centrocampista de 23 años despierte el interés de uno de los clubes fuertes del campeonato ruso, el Krasnodar, así como de su antiguo equipo, el Rubin.
El medio azerbaiyano Sport24.az, citando fuentes fiables, informa que los agentes que representan los intereses del jugador han ofrecido los servicios de Rahmonaliyev a estos dos clubes rusos.
Por ahora, se desconoce la reacción del Rubin y del Krasnodar ante esta propuesta, así como si tomarán medidas concretas para el traspaso. Sin embargo, esta noticia aumenta el interés sobre el futuro del futbolista uzbeko.
El Rubin, un destino familiar para Rahmonaliyev
El campeonato ruso no es ajeno a Umarali Rahmonaliyev. El futbolista uzbeko defendió los colores del club de Kazán, el Rubin, entre 2023 y 2025. Por lo tanto, un posible regreso a este club significaría volver a un entorno familiar para su carrera.
Rahmonaliyev adquirió experiencia profesional en Rusia antes de tener la oportunidad de destacar aún más en el campeonato azerbaiyano.
Si el Rubin continúa su interés por el jugador uzbeko con acciones concretas, este traspaso podría ser una oportunidad para que Rahmonaliyev regrese al campeonato ruso. Pero por ahora, esto solo se considera una opción propuesta por los agentes.
El factor Murad Musayev en la opción del Krasnodar
El segundo club al que se han ofrecido los servicios de Rahmonaliyev es el Krasnodar. Un aspecto notable de esta opción es la experiencia previa del entrenador principal del equipo, Murad Musayev, con el jugador.
El técnico ruso trabajó anteriormente en el club Sabah y conoce bien el entorno futbolístico de Bakú. Por eso, las capacidades actuales, el estilo de juego y el rendimiento de Rahmonaliyev en el campeonato no deberían ser desconocidos para él.
Por supuesto, este factor no significa que el Krasnodar haya decidido realizar el traspaso. Por ahora, solo se informa que los servicios del jugador han sido ofrecidos al club, y no se ha confirmado la existencia de negociaciones u ofertas oficiales.
Una temporada exitosa en Sabah que aumenta el interés
El hecho de que Umarali Rahmonaliyev esté en el centro de atención en el mercado de fichajes no es casualidad. El futbolista uzbeko está realizando una temporada exitosa con el Sabah.
Ha ganado el campeonato de Azerbaiyán y la copa nacional con su equipo. También ha acumulado experiencia participando en las rondas de clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA con el Sabah.
Esta temporada, Rahmonaliyev sigue siendo uno de los jugadores clave del equipo. Su actividad en el campo, sus acciones decisivas y su participación en competiciones internacionales pueden atraer la atención de los clubes.
El Lens también se había interesado por el jugador uzbeko
Los rumores de traspaso sobre el futuro de Rahmonaliyev no terminan ahí. Recientemente, han circulado informes de que el club francés Lens también habría mostrado interés por el centrocampista uzbeko.
Si el interés de los clubes europeos y rusos se convierte en ofertas de traspaso reales, la elección de la dirección de su carrera después del Sabah podría convertirse en una decisión importante para Rahmonaliyev.
Sin embargo, por ahora no hay información oficial sobre la salida del jugador de su club actual o sobre un acuerdo alcanzado con un equipo específico.
Las estadísticas de Rahmonaliyev esta temporada
Umarali Rahmonaliyev ha participado en 17 encuentros en todas las competiciones esta temporada, anotando dos goles y dando cuatro asistencias.
Con la selección nacional de Uzbekistán, el jugador ha disputado cuatro encuentros internacionales.
Los resultados en club del centrocampista de 23 años, su experiencia en competiciones internacionales y su participación en la selección nacional pueden servir como base importante para el resto de su carrera.
La pregunta principal ahora es: ¿cuál de los dos, Rubin o Krasnodar, convertirá su interés por el jugador uzbeko en negociaciones de traspaso? ¿O se quedará Rahmonaliyev en el Sabah para continuar su carrera en el escenario europeo?
Todavía no hay una respuesta clara a estas preguntas. Pero el hecho de que el nombre de Umarali Rahmonaliyev sea mencionado en los rumores de traspaso relacionados con clubes rusos y europeos es un hecho notable para el futbolista uzbeko.
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