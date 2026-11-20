Una temporada exitosa en Azerbaiyán, experiencia en el escenario europeo y su participación en la selección nacional están aumentando el valor de mercado de Umarali Rahmonaliyev. Han circulado informes de que los servicios del centrocampista uzbeko han sido ofrecidos a dos grandes clubes rusos.

Una nueva etapa podría comenzar en la carrera del jugador de la selección nacional de Uzbekistán, Umarali Rahmonaliyev. Es posible que el centrocampista de 23 años despierte el interés de uno de los clubes fuertes del campeonato ruso, el Krasnodar, así como de su antiguo equipo, el Rubin.

El medio azerbaiyano Sport24.az, citando fuentes fiables, informa que los agentes que representan los intereses del jugador han ofrecido los servicios de Rahmonaliyev a estos dos clubes rusos.

Por ahora, se desconoce la reacción del Rubin y del Krasnodar ante esta propuesta, así como si tomarán medidas concretas para el traspaso. Sin embargo, esta noticia aumenta el interés sobre el futuro del futbolista uzbeko.

El Rubin, un destino familiar para Rahmonaliyev

El campeonato ruso no es ajeno a Umarali Rahmonaliyev. El futbolista uzbeko defendió los colores del club de Kazán, el Rubin, entre 2023 y 2025. Por lo tanto, un posible regreso a este club significaría volver a un entorno familiar para su carrera.

Rahmonaliyev adquirió experiencia profesional en Rusia antes de tener la oportunidad de destacar aún más en el campeonato azerbaiyano.

Si el Rubin continúa su interés por el jugador uzbeko con acciones concretas, este traspaso podría ser una oportunidad para que Rahmonaliyev regrese al campeonato ruso. Pero por ahora, esto solo se considera una opción propuesta por los agentes.