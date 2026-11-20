Aunque la victoria de la selección nacional de Uzbekistán en el partido amistoso contra Arabia Saudita (2-1) fue un motivo de alegría para los aficionados, un incidente durante el encuentro generó gran preocupación. Uno de los jugadores talentosos del equipo nacional, Abbosbek Fayzullayev se vio obligado a abandonar el campo prematuramente debido a una lesión. Ahora, su estado de salud y el tiempo estimado de recuperación son temas de gran interés para los seguidores.

El servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán ha proporcionado información oficial sobre la lesión del jugador.

Fayzullayev sufre una lesión en el tobillo derecho

Según la UFA, tras lesionarse en el partido contra Arabia Saudita, Abbosbek Fayzullayev fue sometido de inmediato a exámenes médicos exhaustivos por parte del cuerpo médico de la selección nacional.

Los resultados de las pruebas confirmaron una lesión en la zona del tobillo derecho.

Actualmente, los cuerpos médicos de la selección nacional de Uzbekistán y del club donde milita el jugador están trabajando en conjunto para acelerar su proceso de recuperación y lograr que regrese al campo lo antes posible. Los tratamientos médicos necesarios ya han comenzado.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha exacta sobre la gravedad definitiva de la lesión ni cuándo podrá volver a jugar.

Resultados en el campeonato turco

Abbosbek Fayzullayev, de 23 años, fue convocado a la selección nacional desde el club turco Istanbul Başakşehir. En la presente temporada, ha participado en ocho partidos en la liga turca, registrando un gol y dos asistencias.

Considerando su rodaje en el club y su importancia para el equipo nacional, su pronta recuperación es fundamental para los aficionados uzbekos.

Estadísticas en la selección

Abbosbek Fayzullayev ha sido un habitual en la selección nacional de Uzbekistán desde 2023. Hasta la fecha, ha disputado 40 partidos con la camiseta nacional, anotando nueve goles.

Su técnica, velocidad y creatividad en el ataque son piezas clave en el esquema del equipo. Por ello, su lesión es un asunto de gran relevancia tanto para su club como para la selección.

Lo más importante es que se están tomando las medidas necesarias para la recuperación de Fayzullayev. Los aficionados esperan verlo sano y de vuelta en el terreno de juego muy pronto.