Empate dramático: el Arsenal deja escapar la victoria ante el Newcastle
En la jornada 11 de la Premier League, el líder del torneo, Arsenal visitó al Newcastle. En un encuentro intenso disputado en St James' Park, 2-2 se registró un empate lleno de acción.
Los visitantes abrieron el marcador: en el minuto 33, Eze puso al Arsenal por delante. Al inicio de la segunda parte, los locales marcaron dos goles consecutivos: en el minuto 49, Barnes igualó el marcador, y en el minuto 62, Thiaw adelantó al Newcastle. En el minuto 78, Maduekeanotó el gol del empate definitivo.
Lesión de David Raya y tabla de posiciones
Durante el partido, el portero londinense David Raya sufrió una lesión en la mano y fue sustituido en el minuto 70 por Arrizabalaga.
Tras este empate, el Arsenal de Mikel Arteta suma 28 puntos y mantiene el liderato de la Premier League, superando por 6 puntosal Brighton (22 puntos), que tiene un partido menos. Newcastle se ubica en la 12ª posición de la tabla con 13 puntos.
Estadísticas
Newcastle
Arsenal
Resultado final
2
2
Goles
Barnes (49'), Thiaw (62')
Eze (33'), Madueke (78')
Posición / Puntos
12º lugar (13 puntos)
1er lugar (28 puntos)
Acta del partido y alineaciones
Premier League. Jornada 11 Newcastle — Arsenal 2:2 21 de noviembre, St James' Park Goles: Barnes (49), Thiaw (62) — Eze (33), Madueke (78).
Newcastle: Gornichek, Dedic (Livramento, 46), Thiaw, Burn, Hall (Botman, 90+2), Stoyr (Ramsey, 46), Miley, Murphy (Elanga, 46), Willock (Wissa, 83), Barnes, Osula.
Arsenal: Raya (Arrizabalaga, 70), Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimarães (Lewis-Skelly, 70), Rice, Ødegaard (Merino, 90+4), Madueke, Eze (Solis, 70), Havertz (Gyökeres, 90+4).
Amonestaciones: Dedic (23), Rice (56), Barnes (58), Burn (81), Madueke (81).
¿Cómo crees que afectará el empate en St James' Park y la lesión de David Raya a los próximos partidos del Arsenal en la lucha por el título? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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