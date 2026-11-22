En la jornada 11 de la Premier League, el líder del torneo, Arsenal visitó al Newcastle. En un encuentro intenso disputado en St James' Park, 2-2 se registró un empate lleno de acción.

Los visitantes abrieron el marcador: en el minuto 33, Eze puso al Arsenal por delante. Al inicio de la segunda parte, los locales marcaron dos goles consecutivos: en el minuto 49, Barnes igualó el marcador, y en el minuto 62, Thiaw adelantó al Newcastle. En el minuto 78, Maduekeanotó el gol del empate definitivo.

Lesión de David Raya y tabla de posiciones

Durante el partido, el portero londinense David Raya sufrió una lesión en la mano y fue sustituido en el minuto 70 por Arrizabalaga.