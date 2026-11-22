Recientemente, imágenes de un pez que se parece mucho al expresidente estadounidense Donald Trump se han vuelto virales en las redes sociales, captando la atención de los usuarios. Se trata del pez cofre cornudo (Lactoria cornuta), que destaca por su apariencia distintiva.

Este pez tiene un color amarillo, una boca prominente y protuberancias en la cabeza que parecen cuernos. Precisamente por estos rasgos, los usuarios de Internet lo han apodado, en tono de broma, el «pez Trump».

Las fotos y videos del pez se están difundiendo rápidamente, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram. Los usuarios comparan su apariencia con la de Donald Trump y dejan diversos comentarios humorísticos.

«Realmente se parece mucho a él», «Incluso la expresión facial es idéntica», «Parece que la propia naturaleza preparó una broma para Internet», escriben.

De esta manera, esta criatura marina de aspecto inusual se ha convertido en el nuevo tema de conversación en Internet.