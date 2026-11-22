Entre los caballos, además de los colores comunes, existen ejemplares de apariencia extraordinaria con tonos dorados, plateados, moteados o con reflejos metálicos. Esta apariencia única está vinculada a las características genéticas de los animales y al proceso de formación de pigmentos en su organismo.

El color del pelaje, la piel y los ojos de los caballos está determinado principalmente por un pigmento llamado melanina. Existen dos tipos principales: la eumelanina, que produce tonos negros y marrones, y la feomelanina, que genera tonos rojizos y amarillentos. La cantidad y distribución de estos pigmentos están controladas por la interacción de varios genes.

Por ejemplo, la variante genética llamada «Champagne» le da al pelaje de los caballos un tono dorado o color champán. Los ojos de estos caballos suelen ser azulados o verdosos, y su piel puede tener un tono rosado. El gen «Cream» aclara el color existente, creando pelajes dorados claros, crema o casi blancos.

Otra característica interesante es el complejo «Leopard». Este produce el pelaje moteado que se encuentra en los caballos de raza Appaloosa. La variante «Sabino» provoca la aparición de áreas blancas en ciertas partes del cuerpo, especialmente alrededor de las patas y la cabeza.

Los melanocitos, células especializadas que producen pigmentos, también desempeñan un papel crucial en la formación de estos colores. Su desarrollo, distribución en la piel y folículos pilosos, así como la producción de melanina, están regulados por mecanismos genéticos.

Cabe señalar que estos colores inusuales no son lo mismo que el albinismo o el leucismo. Por ejemplo, en el albinismo verdadero, la producción de melanina se reduce drásticamente o casi se detiene. En el leucismo, el desarrollo o la distribución de las células pigmentarias puede verse alterado.