En la provincia turca de Rize, el agua del río Değirmendere, que fluye por el centro de la ciudad hasta desembocar en el Mar Negro, se tornó repentinamente de color rojo. Este fenómeno inusual llamó la atención de los residentes locales y los servicios pertinentes iniciaron una investigación de inmediato.

Tras la difusión de noticias sobre el cambio de color del agua y la posible contaminación ambiental, funcionarios del municipio de Rize y de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático acudieron al lugar.

Las labores de inspección también se llevaron a cabo con la ayuda de drones. Los expertos realizaron un seguimiento a lo largo del río y, hacia las 16:00 horas, identificaron a la empresa que vertía residuos u otras sustancias al agua sin control. Según medios locales, se trata de una fábrica de té privada.

Ante lo ocurrido, se aplicó una sanción administrativa a la empresa conforme a la Ley de Protección del Medio Ambiente de Turquía. Asimismo, se tomaron muestras del agua para su análisis de laboratorio con el fin de determinar su composición y el grado de contaminación.

Según la gobernación de Rize, una vez estudiados los resultados de los análisis, podrían tomarse medidas adicionales de acuerdo con la legislación vigente.

Por el momento, se desconoce la composición exacta de las sustancias que causaron el color rojo del agua y la magnitud del daño causado al medio ambiente.