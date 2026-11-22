Callixte Nzamwita, residente en Ruanda, ha captado la atención internacional por vivir solo desde hace 55 años. Según él, esto se debe a un miedo intenso hacia las mujeres. Esta fobia apareció en el hombre a los 16 años.

Para evitar el contacto cercano con las personas, especialmente con las mujeres, Nzamwita rodeó su casa con una valla. Vive en una pequeña casa de una sola habitación. En una entrevista con el canal Afrimax TV, afirmó que la sola idea de estar cerca de mujeres le provoca miedo.

Su condición se compara con la ginofobia, un miedo irracional a las mujeres. Sin embargo, no hay información oficial que confirme que el hombre haya recibido tal diagnóstico.

Curiosamente, a pesar de que Nzamwita se mantiene alejado de las mujeres, las vecinas de la zona lo ayudan regularmente. Ellas dejan comida y artículos de primera necesidad detrás de la valla.

De esta manera, con el apoyo de las mujeres del vecindario, él continúa viviendo manteniendo la distancia que considera cómoda para sí mismo.