En las redes sociales circulan informes sobre tres hombres nigerianos que intentaron abordar un avión con destino a Dubái disfrazados de mujeres árabes.

Según los reportes, utilizaron ropa holgada, tocados y velos que cubrían el rostro para ocultar su identidad. Sin embargo, se informa que su intento de disfraz fue descubierto antes de abordar el avión.

Las imágenes relacionadas con el incidente también se han vuelto virales en Internet. En una de las fotos aparecen tres personas con el rostro y la cabeza cubiertos, y en otra, sus rostros al descubierto. Los usuarios comparten estas fotos como un «antes y después».

No obstante, existen ciertas incertidumbres sobre los detalles del suceso. En particular, debido a que la última parte de la publicación difundida no es totalmente visible, no ha sido posible determinar el contenido de posibles aclaraciones o comentarios sobre las imágenes.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información confirmada sobre cuándo y en qué aeropuerto ocurrió el incidente, ni sobre el motivo por el cual los hombres se disfrazaron de esa manera.