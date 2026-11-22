El ministro de Salud de Kirguistán operó personalmente a un colega colocándole un stent en el corazón. Según el ministro, la intervención médica realizada a tiempo ayudó a prevenir un infarto en el paciente.

La identidad del paciente no ha sido revelada para mantener la confidencialidad médica. Tampoco se han proporcionado detalles específicos sobre la operación.

Cabe señalar que el ministro cuenta con una amplia experiencia práctica en el ámbito médico. Antes de asumir el cargo, trabajó durante muchos años como cardiólogo. A lo largo de su carrera, ha tratado pacientes en clínicas de Turquía, Kazajistán y Kirguistán.

La colocación de un stent es un procedimiento en el que se inserta una malla metálica en un vaso sanguíneo estrechado u obstruido para mantenerlo abierto. Esto mejora el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Se utiliza para reducir el riesgo de infarto o tratar sus consecuencias.

El hecho de que el ministro operara a su colega ha llamado la atención, destacando una vez más su experiencia en la práctica médica.