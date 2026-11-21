¿No saldrá el iPhone 19? Diseño y filtraciones del iPhone 20 Pro de aniversario
Apple ¿Cómo podría ser el smartphone dedicado al 20º aniversario de la compañía? AppleTrack presentó los primeros conceptos del nuevo iPhone basados en filtraciones. Muestran un diseño casi sin bordes con una pantalla curva en los cuatro lados.
Se prevé que en el otoño de 2027 se lancen dos tamaños: iPhone 20 y iPhone 20 Pro . Esto significa que Apple podría saltarse el nombre iPhone 19.
Según las últimas filtraciones y renders conceptuales, el iPhone 20 Pro, que se presentará en el otoño de 2027 por el 20º aniversario de la línea iPhone, tendrá una pantalla casi sin bordes curva en los cuatro lados y un cuerpo delgado con marco de titanio. YouTubeen el canal AppleTrack y difundidos por expertos (incluyendo a Ice Universe y al analista de Bloomberg Mark Gurman), los renders muestran los cambios clave en el diseño del smartphone.
Innovaciones principales en diseño y cuerpo
Vidrio curvo en cuatro lados (Quad-curved): Tanto la pantalla frontal como el panel trasero están suavemente curvados en los cuatro bordes, dando al smartphone el aspecto de una pieza de vidrio monolítica. Los marcos alrededor de la pantalla se reducen a unos 1 mm y son casi invisibles desde el frente.
Regreso del marco de titanio: Se espera que Apple abandone el aluminio en la línea Pro para volver al titanio. Los bordes planos serán reemplazados por un marco metálico más redondeado y delgado, al estilo del iPhone X y del ultra delgado iPhone Air.
Face ID bajo la pantalla: Los sensores de Face ID se trasladarán completamente bajo la pantalla. Como resultado, el recorte habitual Dynamic Island se reducirá significativamente, dejando solo un pequeño punto para la cámara frontal (en algunos conceptos, la cámara también está oculta bajo la pantalla).
Botones táctiles: En lugar de botones mecánicos tradicionales, se podrían instalar botones táctiles sensibles a la presión con respuesta vibratoria (Taptic Engine).
Característica
Novedades y detalles esperados
Pantalla y marco
Vidrio curvo en cuatro lados (Quad-curved), marco ~1 mm; 6,4 pulgadas (Pro) y 7 pulgadas (Pro Max)
Cuerpo y botones
Regreso al titanio, marco redondeado/delgado, Taptic Engine botones táctiles con respuesta
Parte frontal
Face ID bajo la pantalla, Dynamic Island reducida o cámara bajo la pantalla
Plataforma interna
Chip A21 Pro de 2 nm, módem propio de Apple, batería de ánodo de silicio
Cámara
LOFIC sensor de amplio rango dinámico y pruebas de sensor de 200 MP
Especificaciones técnicas esperadas
Dimensiones de la pantalla: Gracias a los marcos delgados, la diagonal de la pantalla debería aumentar a 6,4 pulgadasen el iPhone 20 Pro y a Pro Max en la versión 7 pulgadas sin aumentar drásticamente el tamaño del cuerpo.
Procesador y batería: Nuevo chip A21 Pro de 2 nm , módem de Apple y batería de ánodo de silicio (silicon-anode) de alta capacidad para mantener un cuerpo delgado.
Cámara: Se está probando un nuevo sensor de amplio rango dinámico (tecnologíaLOFIC ) y un sensor de 200 megapíxeles .
Nota: Estos renders son conceptos basados en filtraciones sobre los primeros prototipos de ingeniería. Dado que la presentación oficial está prevista para septiembre de 2027 , el diseño final podría sufrir algunos cambios.
¿Qué opinas? ¿Hasta qué punto este diseño casi sin bordes y curvo en cuatro lados, junto con una cámara de 200 megapíxeles, diferenciará al iPhone de aniversario en el mercado? ¡Deja tus comentarios!
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