Apple ¿Cómo podría ser el smartphone dedicado al 20º aniversario de la compañía? AppleTrack presentó los primeros conceptos del nuevo iPhone basados en filtraciones. Muestran un diseño casi sin bordes con una pantalla curva en los cuatro lados.

Se prevé que en el otoño de 2027 se lancen dos tamaños: iPhone 20 y iPhone 20 Pro . Esto significa que Apple podría saltarse el nombre iPhone 19.

Según las últimas filtraciones y renders conceptuales, el iPhone 20 Pro, que se presentará en el otoño de 2027 por el 20º aniversario de la línea iPhone, tendrá una pantalla casi sin bordes curva en los cuatro lados y un cuerpo delgado con marco de titanio. YouTubeen el canal AppleTrack y difundidos por expertos (incluyendo a Ice Universe y al analista de Bloomberg Mark Gurman), los renders muestran los cambios clave en el diseño del smartphone.