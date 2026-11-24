El fútbol de Ferganá ha perdido a otra figura dedicada. Sergey Elefertovich Lebedev, exjugador del equipo Neftchi y entrenador del club de fútbol FarDU de la Universidad Estatal de Ferganá, ha fallecido.

Sergey Lebedev contribuyó significativamente al desarrollo del deporte en Ferganá y Uzbekistán a través de su carrera como jugador, su rica experiencia y su labor como entrenador. Su muerte es una pérdida dolorosa para sus colegas, alumnos y aficionados al fútbol que lo conocieron.

Una vida dedicada al fútbol de Ferganá

Durante su carrera como jugador, Sergey Lebedev defendió los colores del equipo Neftchi. Posteriormente, eligió el camino de la dirección técnica, trabajando con jóvenes futbolistas en el club FarDU de la Universidad Estatal de Ferganá.

En su trayectoria, no solo fue importante la experiencia en el campo de juego, sino también la transmisión de conocimientos y habilidades a la nueva generación, contribuyendo a la formación de sus alumnos.

Su memoria vivirá en los corazones

Una vida dedicada al fútbol, la experiencia adquirida y el trabajo como entrenador dejan una huella imborrable. Los servicios de Sergey Lebedev al fútbol de Ferganá y los recuerdos compartidos con sus colegas y alumnos no serán olvidados.

La memoria brillante del difunto permanecerá siempre en el corazón de quienes lo conocieron, trabajaron con él, aprendieron de él y de los aficionados al fútbol.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, seres queridos, colegas y alumnos de Sergey Elefertovich Lebedev.

Que descanse en paz.