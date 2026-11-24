En el Antiguo Egipto existía una costumbre funeraria única. Se colocaban amuletos en forma de lengua hechos de oro en la boca de algunos difuntos. Los antiguos egipcios creían que estos objetos ayudaban a la persona a poder hablar en el más allá.

Según el medio Ölkə.az, ellos creían que, tras la muerte, el individuo debía ser capaz de comunicarse con los dioses, expresar sus pensamientos y hablar durante el juicio en el otro mundo. Los amuletos de lengua de oro se colocaban en la boca del difunto precisamente para cumplir esta función.

El hecho de que los amuletos fueran de oro no es casualidad. En la mitología del Antiguo Egipto, el oro estaba vinculado al cuerpo de los dioses y se consideraba un símbolo de eternidad e inmortalidad.

Por ello, estos objetos no eran simples adornos, sino parte de las creencias religiosas relacionadas con la vida del difunto en el más allá y su comunicación con los dioses.