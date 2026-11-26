El actual campeón mundial de ajedrez, el indio Gukesh Dommaraju y el ganador del Torneo de Candidatos, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov continúan su duelo por el Campeonato Mundial con un marcador de 1:1 En la conferencia de prensa entre partidas, los ajedrecistas respondieron preguntas sobre el nuevo control de tiempo 45+30 probado en el torneo de Budapest, así como sobre su preparación en equipo en Ginebra.

Dos visiones sobre el control de tiempo 45+30

Sobre el control de 45 minutos con un incremento de 30 segundos por jugada, 45+30 la postura de ambos aspirantes fue la siguiente: