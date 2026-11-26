Gukesh y Sindarov opinan sobre el control de tiempo 45+30 y su preparación
El actual campeón mundial de ajedrez, el indio Gukesh Dommaraju y el ganador del Torneo de Candidatos, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov continúan su duelo por el Campeonato Mundial con un marcador de 1:1 En la conferencia de prensa entre partidas, los ajedrecistas respondieron preguntas sobre el nuevo control de tiempo 45+30 probado en el torneo de Budapest, así como sobre su preparación en equipo en Ginebra.
Dos visiones sobre el control de tiempo 45+30
Sobre el control de 45 minutos con un incremento de 30 segundos por jugada, 45+30 la postura de ambos aspirantes fue la siguiente:
La posición de Gukesh Dommaraju: El campeón indio destacó que este formato se acerca más al ajedrez rápido y afirmó que dichas partidas no deberían incluirse en el ranking clásico Como prueba, citó la partida entre Praggnanandhaa y Richard Rapport, donde un error llevó a perder un mate (Rapport, jugando con blancas,
43.Qg7#dio mate con esa jugada) como ejemplo.
La valoración de Javohir Sindarov:Nuestro compatriota describió este control como un formato entre el ajedrez rápido y el clásico. En su opinión, aunque este sistema es interesante para los espectadores, jugar dos partidas al día requiere mucha energía del ajedrecista; el tiempo parece suficiente al principio, pero se agota rápidamente. Sindarov añadió que dará una conclusión más precisa después de probar personalmente este formato. El equipo de Gukesh en Ginebra y su preparación mental
El actual campeón mundial también habló sobre cómo maneja la presión en Ginebra y sobre sus asistentes:
Área / Especialista
Detalles y función
Entrenador
El reconocido gran maestro polaco
Grzegorz Gajewski (Grzegorz Gajewski) Especialista en preparación mental
Paddy Upton
(Paddy Upton) — trabaja en el comportamiento ante el tablero y la estabilidad psicológica Reducción de presión
Reduce el estrés del encuentro pasando tiempo con
dos amigos cercanos que llegaron a Ginebra Otros miembros del equipo
Gukesh indicó que dará más información sobre el resto de su equipo más adelante
¿Cree que reducir el control de tiempo en el ajedrez (formatos como 45+30) afecta negativamente la calidad del juego aumentando los errores graves, o el ajedrez moderno debería evolucionar en esta dirección?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta los detalles de esta interesante conferencia de prensa con los aficionados al ajedrez!
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