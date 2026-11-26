El club inglés Liverpool el entrenador principal Andoni Iraola el mediocentro ofensivo del equipo Florian Wirtz y el delantero centro Alexander Isak ha dado su opinión sobre su entendimiento en el campo y su estado de forma actual.

El reconocimiento del técnico: armonía entre juego colectivo y talento individual

Liverpool News según informa el medio, el técnico español destacó que las acciones de ambos jugadores están influyendo positivamente en los resultados del equipo:

« Actualmente, Alex y Flo están en buena forma. Ayudan al equipo a jugar bien y a conseguir resultados. Cuando el equipo muestra un buen fútbol en general, todo se ve mucho mejor. » — declaró Andoni Iraola.

Estadísticas de Wirtz e Isak esta temporada

Jugador Partidos Goles Asistencias Total (Goles + Asistencias) Florian Wirtz 17 4 6 10 puntos Alexander Isak 16 10 1 11 puntos

Recordemos que el Liverpool de Andoni Iraola, tras la Premier Leaguede la jornada 11 tras 21 puntos en la tabla 4ª posición ocupa la.

¿Crees que el dúo formado por Florian Wirtz y Alexander Isak puede llevar al Liverpool al título de la Premier League esta temporada?

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