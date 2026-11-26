Pep Guardiola responde sobre la posibilidad de retomar su carrera como entrenador
El exentrenador del FC Barcelonay del Manchester City ha expresado su opinión sobre la posibilidad de retomar su carrera como técnico. El estratega español de 55 años Romario TV destacó en una entrevista con el canal que está satisfecho con su pausa actual y que no puede determinar con exactitud cuándo volverá a los banquillos.
«Quedan tantos años y partidos atrás»
Según Guardiola, solo podría volver a entrenar cuando sienta la pasión interna y el momento adecuado, siempre y cuando reciba una oferta digna:
«No sé cuánto durará mi pausa, pero me siento muy bien ahora mismo. Creo que si algún día vuelvo a entrenar, lo haré solo cuando sienta que es el momento. Por supuesto, si alguien quiere contratarme.»
«De lo contrario, no pasa nada. Al fin y al cabo, quedan tantos años y partidos atrás.» — declaró Pep Guardiola.
Información clave sobre el entrenador
Estadísticas
Detalles
Estratega
Pep Guardiola (55 años)
Último club
Manchester City (dejado al final de la temporada pasada tras 10 años de gestión)
Clubes anteriores
FC Barcelona, Bayern Múnich
Situación actual
Pausa creativa en su carrera como entrenador
Condición para volver
Solo cuando se sienta listo y reciba una oferta adecuada
Cabe recordar que Pep Guardiola dejó el cargo de entrenador del Manchester City al final de la temporada pasada tras 10 años de exitosa gestión.
¿Qué gran club o selección nacional crees que debería dirigir Pep Guardiola tras su pausa?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta interesante entrevista con los aficionados al fútbol de todo el mundo!
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